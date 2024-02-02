Domates ve sebzede miktar ve fiyatlar arttı

ANTALYA – Antalya Ticaret Borsası tarafından hazırlanan Antalya Toptancı Halleri Ocak ayı endeksi açıklandı.

Endekse göre, domates miktar endeksi yıllık yüzde 13,45, fiyat endeksi yüzde 62,98 arttı. Sebze miktar endeksi yıllık yüzde 17,94, fiyat endeksi yüzde 57,46 arttı. Meyve miktar endeksinde yıllık yüzde 16,65 azalma yaşanırken fiyat endeksi ise yüzde 67,14 artış oldu.

Antalya Toptancı Hallerinde Ocak ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde 8,90 ve sebzede yüzde 25,06 artarken, meyvede yüzde eksi -3,77 azaldı. Miktar endeksleri, geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste yüzde 13,45, sebzede yüzde 17,94 artarken, meyvede ise yüzde eksi -16,65 azaldı.

Ocak ayında endekslerdeki yıllık değişimlerde domates, sebze ve meyve miktarı 9 yıllık ortalama değerlerde gerçekleşirken, fiyat endekslerinde ortalama üstü artış olarak yansıdı.

Domates fiyat endeksi yüzde 62,98 arttı

Antalya Toptancı Hallerinde Ocak ayı domates miktar endeksindeki yıllık değişim yüzde 13,45, fiyat endeksinde ise yüzde 62,98 artış oldu. Sebze miktar endeksinde yıllık yüzde 17,94, fiyat endeksinde ise yüzde 57,46 arttı.

Meyve miktar endeksi yıllık yüzde 16,65 azaldı, fiyat endeksi ise yüzde 67,14 arttı. Domates ve sebzede miktar endeksleri yıllık artarken, fiyat endeksleri de arttı. Meyvede ise miktar endeksi azalırken, fiyat endeksi arttı.

Aylık miktarda rekor artış

Miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, domates için son 6 yılın miktarda rekor artış, fiyatta ise rekor düşüş tabloya yansıdı. Bir önceki aya göre (aylık) domates işlem miktar endeksi Ocak ayında yüzde 8,90 artarken, işlem fiyat endeksi aylık yüzde eksi -2,78 azalma oldu.

Bir önceki aya göre (aylık) sebze işlem miktar endeksi Ocak ayında yüzde 25,06 gibi rekor artış oldu, işlem fiyat endeksi ise aylık yüzde 2,32 artış gösterdi. Son 6 yılın Ocak ayları dikkate alındığında sebze miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler rekor miktar artışı ve rekor fiyat azalışı ile son 5 yıldaki Ocak aylarından ayrıştı.

Meyvede aylık miktar endeksinde azalış

Antalya Toptancı Hallerinde bir önceki aya göre (aylık) meyve işlem miktar endeksi, Ocak ayında yüzde eksi -3,77 azalırken, fiyat endeksi ise yüzde 15,18 artış gösterdi. Son 6 yılın Ocak ayları dikkate alındığında aylık değişimler, meyve işlem miktar endeksinde ortalama düzeyinde azalış, fiyat endeksinde ise rekor artış ile diğer 5 yıldaki Ocak aylarından ayrıştı.