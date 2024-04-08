Düzce'nin yeni turizm tesisleri hizmete açılıyor

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Düzce Belediyesi’nin turizmdeki atağını taçlandırarak işletmesini devraldığı Akçakoca’daki konaklamalı turizm tesisleri hizmete giriyor. Ramazan Bayramı’nda ilk misafirlerini ağırlayacak olan tarihi mimariye sahip Akçakocabey Konakları’nda hazırlıklar tamamlanırken, Ve Otel’de ise restorasyon çalışmaları hızla sürüyor.

Düzce turizmine yeni bir soluk getirmek isteyen Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün turizme yönelik çalışmalarının en önemli halkalarından biri olan konaklamalı tesislerde sona gelindi. İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda işletme hakkı Düzce Belediyesi’ne devralınan ve restorasyon çalışmaları bitirilen Akçakocabey Konakları’nda tüm hazırlıklar tamamlandı. Akçakoca’nın karakteristik mimariye sahip tarihi noktası Yukarı Mahalle’de bin 236 metrekare arsa içinde yer alan iki tarihi konak Ramazan Bayramı’nın birinci gününden itibaren müşterilerini ağırlamaya başlayacak. Otel konforunda hizmet verecek olan 18 yatak kapasiteli konaklama tesisinde, butik restoran ve kır bahçesi de bulunuyor.

Restorasyon çalışmaları sürüyor

Akçakoca Kalkın Köyü sınırları içinde, denize sıfır konumda bulunan Ve Otel’deki restorasyon çalışmaları ise hızla sürüyor. 2 bin 468 metrekare alan üzerinde bulunan 52 oda kapasiteli otelin tadilat çalışmalarının yakın zamanda tamamlanarak, hizmete hazır hale getirilmesi planlanıyor.

Yeşil ile mavinin buluştuğu Akçakoca’da turizmin gelişmesine katkı sunacak olan Düzce Beltur, kaliteli hizmetleri ile Akçakoca’daki tesislerini tatilcilerin gözde mekanı haline getirmeyi hedefliyor.