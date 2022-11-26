Düzce'deki depremde 181 yapıda ağır hasar oluştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce’de meydana gelen 5,9 büyülüğündeki depremde oluşan hasara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Bakan Kurum, açıklamasında, “Düzce'de 300 ekibimizle hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. 13 bin 185 binada 39 bin 822 bağımsız bölümü inceledik. 181 yapımız ağır hasarlı. Hepsini hızla yıkacağız. Yerlerine çok daha güvenli ve sağlıklı konutlarımızı inşa edip en kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.” ifadelerini kullandı.