E-ticaret ekosistemi, Oniki ile Bursa’da bir araya geldi

ALİ ŞAHİN/BURSA

Oniki'nin yapay zeka destekli yenilikçi konsepti ile hayata geçirdiği E-Ticaret ve E-İhracat Konferansı’nın 16. ayağı Bursa Podyum Davet’te gerçekleştirildi. İkas ana sponsorluğunda düzenlenen etkinliğe e-ihracat ve e-ticaret ekosisteminin paydaşları katıldı. Etkinliğe 500’ün üzerinde kişi fiziksel, 300’ün üzerinde kişi de online olarak katılım gösterdi. Gerek fiziksel gerek çevrimiçi yapılan B2B eşleşme seansları ile dünyanın dört bir yanından katılımcılar ile 7500’ün üzerinde katma değerli iş birliği odaklı görüşme yapıldı.

Etkinlikte MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akın ve ASKON Bursa Şube başkanı ve BTSO Dış Ticaret Konseyi Başkan Yardımcısı Emre Yıldız açılış konuşmacısı olarak yer aldı. Çözüm arayan ve çözüm sunan tarafları bir araya getirerek katma değeri ve ticari potansiyeli yüksek iş birliklerinin doğmasına katkı sağlayan etkinlikte İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi - İTO Perakende Ticaret Meslek Komitesi Başkanı Yavuz Altun ve Yönetim Danışmanı Dr. Soner Canko da konuşmalarını yaptılar.

“Küçük işletmeler dahi ihracat yapabilir”

MARSİFED’in sektör açısından önemini anlatarak konuşmasına başlayan Osman Akın, “İnsanlık tarihi boyunca herkes zengin ve güç sahibi olmak istemiş, buna ulaşanların ortak paydası, dönemlerinin en yüksek teknolojisini kullanan olmaları. Dünya iş birliği ekosistemi üzerinde hareket ediyor, bu da network’ü doğuruyor. Hangi işi yaparsanız yapın yaptığınız işte en yüksek teknolojiyi kullanın ve mutlaka network ekosistemi içerisinde yer alın” dedi.

Dünyada ihracatın öne çıktığını, ticaretin şekli değişmeye başladığını ve ülke olarak e-ihracatta büyümeyi seçtiğimizin altını çizen Emre Yıldız ise “Parayı yurtdışından ülkemize getirmeliyiz, bunun için de ihracat yapmamız gerekiyor. Gelişen teknoloji sayesinde artık küçük işletmeler dahi e-ihracat yapabiliyor. Daha çok birlik olmalı, network’e önem vermeliyiz” ifadelerini kullandı.

ikas İş Geliştirme Müdürü Umut Akgül de ikas'ın yeni entegrasyonlarıyla, kullanıcıların yönetim süreçlerini daha da kolay hale getireceklerini söyledi.



Oniki tarafından geliştirilen yapay zeka destekli B2B matchmaking yapan hibrit event teknolojisi, Bursa’daki bu konferansta da fiziksel katılımcıların B2B masalarda, online katılımcıları ekranları başında birebir iş odaklı networking yapmalarını sağladı. Etkinliğe katılan iş insanları etkinlikte kendilerine ve işlerine maksimum fayda sağlayacak en doğru 12 kişiyle buluştu ve yeni iş birliklerinin temeli atıldı.