Egeli iş insanları, teknolojik devrime hazırlıklı olma çağrısı yaptı

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ile Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) İzmir ve bölge ekonomisinin teknoloji odaklı, katma değerli büyümesi ve ekonominin dijital dönüşümü için Dijital Dönüşüm Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı. Zirvede, iş dünyasının, şirketlerin, teknolojik devrimlere hazırlıklı olması gerektiği vurgulandı.

İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen zirvede yaptığı konuşmada yeni nesil teknolojilerin getirdiği yeniliklerin, katma değer yaratma, ekonomik büyümeye katkıda bulunma ve istihdam fırsatları sunma bakımından önemli bir role sahip olduğunu söyleyen EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, “Yeni nesil teknolojilerin iş dünyası üzerindeki etkisi tartışılmaz bir gerçek. Bu teknolojik dönüşüm, ‘Makineler insanın yerini mi alacak?’ sorusunu akıllara getirse de aslında bu durum yeni iş fikirlerini, iş olanaklarını ve bireylerin sürekli olarak kendi yeteneklerine yatırım yapmasının gerekliliğini de ortaya koyuyor” diye konuştu.

Ekonomi, çalışanlar ve iş dünyası için, mevcut sorunların ana kaynağının verimlilik seviyesi olduğunu söyleyen Yelkenbiçer, “Verimlilik artışı ve bu artışa ulaşmak için gerekli olan dijital dönüşüm, başarıya giden yolda temel taşlar. Şirketlerimizin teknolojiyi benimsemesi, içselleştirmesi ve teknolojik devrim için hazırlıklı olması acil bir ihtiyaç. Ülkemizin yüksek teknoloji üreten bir ekonomi olması, kalkınma stratejilerinin ve hedeflerinin odak noktası olmalı” ifadelerini kullandı.

“Dijital farkındalık konusunda yeterli düzeyde yatırım yok”

Davos 2024’e yapay zekanın damga vurduğunu hatırlatan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, “Davos’ta üretken yapay zeka devriminin daha yeni başladığı, satış-pazarlama, müşteri operasyonları ve yazılım geliştirme gibi işlevler genelinde rolleri dönüştürdüğü ve performansı artırdığı ön plana çıktı. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Küresel Riskler Raporu 2024’e göre, ilk 10 risk arasında teknoloji kaynaklı riskler yer alıyor. 2 yıllık dönem için yanlış bilgi ve dezenformasyon ile siber güvensizlik dikkat çekerken, 10 yıllık dönem için bunlara yapay zeka teknolojilerinin olumsuz sonuçlarının da eklendiğini görüyoruz” diye konuştu.

Nitelikli eğitim ve insan gücü, dijital dönüşüm ve katma değerli üretim formülüne dayanan bir zincirleme reaksiyona ihtiyaç olduğunu söyleyen Zorlu, “Yapılan birçok çalışma, firmaların dijital dönüşüm için öncelikle bunu bir strateji olarak benimsemeleri gerektiğini, bu dönüşümün başarılı olabilmesi için de insan kaynaklarına yatırım yapmaları gerektiğini ortaya koyuyor. Ülkemizdeki firmaların büyük çoğunluğunun, dijital farkındalık ve yetkinlik konusunda henüz yeterli düzeyde yatırım yapmadıklarını görüyoruz” dedi.

“Dijitalleşme, AB-Türkiye işbirliğinin temel alanlarından olmalı”

AB pazarı için geçerli olan, güvenilir yapay zeka ve etik standartları belirleyen dünyanın ilk kapsamlı yapay zeka yasası kabul edildiğini hatırlatan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Perihan İnci, “AB, 2030’a kadar dijital kapasitesini, insan kaynağını ve altyapısını geliştirmeyi en temel öncelikleri arasına aldı. Yeni yeşil teknolojilere yönelik inovasyon, araştırma ve yatırım programları yanı sıra dijital becerilerin gelişimi de ana odak. Dolayısıyla AB’nin ticaret, dış ilişkiler, sanayi, iklim gibi ana politikalarının ortaklaştığı alan dijital boyut oldu. Bu bağlamda dijitalleşme, AB – Türkiye işbirliğinin de temel alanları arasında ve yapılandırılmış bir diyaloğun parçası olmalı” değerlendirmelerinde bulundu.