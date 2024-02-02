Eskişehir ihracatı hız kesmiyor

ESKİŞEHİR

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre, Eskişehir ihracat rakamı ocak ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6 artış gösterdiğini aktaran Kesikbaş, “Üreten ve değer yaratan tüm sanayicilerimizi ve çalışanlarımızı sürdürdükleri bu başarı ivmesinden dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Eskişehir’in Ocak 2023 dönemine göre 18,4 milyon dolar daha fazla ihracat yaptığını ifade eden Kesikbaş, “Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ihracatımız 105 milyon dolar seviyelerindeydi. Bu yıl ise ocak ayında 123,4 milyon dolara ulaştık. En yoğun ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler ise ABD, Almanya ve Fransa oldu” açıklamasında bulundu.



Türkiye’nin kalkınma yolundaki en önemli unsurların başında ihracatın geldiğinin altını çizen Kesikbaş, “Ocak ayında Eskişehir’deki tüm işletmeleri kapsayacak şekilde bir İhracat Etki Anketi gerçekleştirdik. Yüzlerce firmanın katıldığı bu anket ile şehrimizin ve ülkemizin ihracatının gelişmesine etki eden faktörleri belirlemeyi ve bunlara ilişkin beklentileri ortaya koymayı hedefledik. Çok yakın bir zamanda sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacağımız bu anketin kısa ve orta vadede önlemler için önemli bir analiz olduğuna inanmaktayız” dedi.

“İhracatta önemli adımlar atıyoruz”

İhracatta yaptığı hamlelerin meyvelerini toplamaya başlayan Türkiye’nin yoluna yeni ve daha büyük hedeflerle devam ettiğini vurgulayan Kesikbaş, “Pandemi dönemi ve geçtiğimiz yıl ülkemizde yaşadığımız deprem felaketi sonrasında tedarik zincirinde ve hammadde konusunda yaşanan sıkıntıların hafiflemesiyle, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında hem Türkiye hem de Eskişehir olarak ihracatta önemli adımlar atıyoruz. Bu hedeflerin büyümesi için sanayicimiz gerekli alanlarda destek talebini devam ettiriyor. İhracat ve ihracat bağlantılı yatırım ve yeşil dönüşüm gibi alanlarda finansmana erişimin daha kolay ve hızlı olmasını bekliyoruz” yorumunda bulundu.