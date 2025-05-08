Eskişehir'de kalite şöleni "istemek ve başarmak" temasıyla gerçekleşti

TEMEL AKBAŞ / ESKİŞEHİR

Zengin bir içerikle hazırlanan programda, Opet Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, TEİ Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, Toyota Boshoku Türkiye Başkan ve CEO’su Hakan Konak ile Paralimpik Milli Sporcu ve Dünya Şampiyonu Sümeyye Boyacı konuşmacı olarak yer alarak deneyimlerini ve başarı hikayelerini katılımcılarla paylaştı.

"Her Şey Hayal Etmekle Başlar"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan KalDer Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı A. Burak Erdinç, başarının temelinde hayal etmenin ve istemenin yattığını vurguladı. Erdinç, "Aslında her şey hayal etmekle, istemekle başlar. Ne olursa olsun karşımıza çıkan engellerden, doğruluklardan yılmadan ve çok çalışarak başarıya ulaşmalı ve hayallerimizi hayata geçirmeliyiz. Bugün tüm oturumlarda birbirinden değerli konuşmacılarımızın alanlarındaki başarılarını ve tecrübelerini dinlemek bizlere ilham verecek ve yol gösterecek," dedi.

Gençlerin önemine de değinen Erdinç, "KalDer olarak gençlere farklı bir önem vermekteyiz. Onların günümüz koşullarında yaşadığı zorluklar karşısında asla hayal etmekten vazgeçmediklerini sağlamalıyız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi ‘Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti kurup onu yaşatacak ve yüceltecek sizlersiniz’ sözleriyle genç nesillere seslenmiştir," ifadelerini kullandı. Erdinç, toplam kalite yolculuğunun kişisel ve kurumsal gelişim için önemine dikkat çekerek, "Bu yolculuk sürekli öğrenmeyi, kendini geliştirmeyi ve uyum sağlamayı öğretir. Kalite sadece yeni standartlara ulaşmak değil, aynı zamanda bu standartları yükseltmek ve aşmaktır. Sürdürülebilirliği sağlamak en büyük hedefi olmalıdır. Kalite anlayışı sadece ürünle ilgili değil, aynı zamanda yaşam alanında da kendini göstermektedir. Kaliteli yaşam biçimi olarak benimsemek, yeni bağlantılar kurmak olarak da değerlendirilebilir," diye ekledi.

"Değişen Dünyada Riskler ve Fırsatlar Farklılaşıyor"

KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Konak ise konuşmasında dünyanın sıkıntılı bir dönemden geçtiğini ve her şeyin hızla değiştiğini belirtti. Konak, "Sadece çevre değişmiyor, sadece teknoloji değişmiyor. Sosyal, kültürel olarak da değişiyoruz. Finansal da değişiyor. Artık parayı nereye yatıracağımızı, nereye harcayacağımızı bilmiyoruz. Risklerimiz değişiyor. Fırsatlarımız değişiyor. Hislerimiz değişiyor," dedi.

Siber saldırı gibi yeni risklere dikkat çeken Konak, çalıştığı Japon otomotiv şirketinden bir örnek vererek, "Üretim sistemlerimiz hep bizi teknolojiye bağımlı yapıyor. Yeni programlar, prosesler tamamı program çalışmazsa benim üretimimi durduracak sistemler. Ben geçen sene arkadaşlara ‘Taş Devri Projesi istiyorum sizden’ dedim. ‘Hakan Bey ne demek istiyorsunuz?’ dediler. Taş Devrinde ne vardı, internet var mıydı? Sadece bilgisayardan, printerdan print bile alamazsınız network kullanarak. Networkünüz çöktü diyelim ki siber saldırı oldu. Biz bu projeyi müşterimizle beraber tamamladık ve iki tane tatbikatını yaptık müşterilere. Toyota bunu kabul etti ve hiçbir networkümüz, hiçbir bilgisayar sistemimiz, hiçbir stoğumuz çalışmazken. Riskler değişiyor, her şey değişiyor derken bu networkü düşünmemiz gereken günlere geldik," şeklinde konuştu.