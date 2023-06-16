HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Ferhat Akmermer, MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesi oldu. Akmermer, yeni göreviyle birlikte, Kayseri’de icra edilen faaliyetler, ihtiyaç, talep ve önerilerin gündeme getirilmesi ve bilgilendirme yapılması açısından da çalışmalarının artarak devam edeceğini belirtti.

MÜSİAD’ın en üst danışma ve strateji belirleme organı olan Yüksek İstişare Heyeti, belirlenen periyodlarda toplanarak, gündemdeki konuları istişare ediyor. Kurul üyeleri, iş dünyası, siyasi, sosyal, ekonomik, diplomatik, akademik, kültürel, bilimsel alanlarda çalışmalar yapan, topluma hizmeti olmuş ve bilgi birikimine sahip olan kişilerden seçiliyor. MÜSİAD Kayseri Başkanı Ferhat Akmermer, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve Yüksek İstişare Heyeti Başkanı Erol Yarar tarafından Yüksek İstişare Heyeti Üyeliğine getirildi.

Akmermer, görevin kendisine bildirilmesinden sonra yayınladığı mesajda, “Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da bütün bilgi, birikim ve tecrübeyle, Türkiye Yüzyılı perspektifinde bir ve beraber olarak, milletçe kenetlenerek, güçlü ve kararlı, ülkemiz, şehrimiz ve milletimiz için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” mesajı paylaştı. Yeni göreviyle ilgili EKONOMİ Gazetesi’ne de konuşan Akmermer, “Türkiye’nin en köklü sivil toplum örgütlerinden biri olarak MÜSİAD’ın organı Yüksek İstişare Heyetindeki görevimiz, ülkemiz ve şehrimizin genel durumuna ilişkin, icra edilen faaliyetler, ihtiyaç, talep ve önerilerin gündeme getirilmesi ve bilgilendirme yapılması açısından önem taşıyor. Memleketimizin geleceğini ilgilendiren konulardaki duyarlı ve sorumlu çabalarımız bu süreçte de artarak sürecek. MÜSİAD Kayseri olarak proje üretim merkezi gibi çalışıyoruz. Güçlü üye yapımızla, üyelerimiz ve iş insanlarının sunduğu katma değerle, ulusal hedeflerimize ulaşma yolunda geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de hizmet inancıyla çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.