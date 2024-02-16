Firmalar 7 bin 688 açık iş gücü için görüşmelere başladı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Kent Konseyi (BKK) ve Bursa İstihdam ve Kariyer Ofisi (BİKO) tarafından düzenlenen Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde başladı. BİİB’nin açılışına Bursa Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Bayrak, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçarslan, İŞKUR Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan ve ilgililer katıldı.

Açılışta konuşan İŞKUR Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen 274 firmanın yer aldığı buluşmada stant açan firmaların toplam istihdamının 108 bin olduğunu, bunun da Bursa’nın toplam iş gücünün yüzde 14’üne karşılık geldiğini vurguladı. Katılımcı firmaların 7 bin 688 açık iş poziyonu bildiriminde bulunduğunu ifade eden Türkmen, iki gün boyunca iş arayanlar ile işverenlerin bir araya geleceğini söyledi. Türkmen, “Firmaların İK yöneticileriyle iş arayanlarımızı bir araya getirerek kısa sürede uygun adayların işe yerleştirilmesini hedefliyoruz. Ayrıca mezun olmaya yakın olan öğrencilerin firma stantlarını ziyaret ederek firmaların çalışma koşulları ve imkanları hakkında bilgi almalarını ve mezuniyet öncesi firmalar ile temas kurmalarını planlıyoruz” dedi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu da her yıl Türkiye genelinde 10 bin öğrencinin meslek liselerinden mezun olduğunu, yüzde 15’inin de okudukları alanlarda işe yerleştiğini dile getirdi. Alireisoğlu, Bursa’da meslek liselerinden mezun olan öğrencilerin yüzde 22’sinin öğrenim gördüğü alanda işe yerleştiğini, yüzde 18’inin farklı işlerde yer aldığını, yüzde 15 ila 18’inin ise yüksekokul tercih ederek mesleğiyle ilgili eğitimine devam ettiğini aktardı. Meslek lisesi öğrencilerinin yüzde 60’ının mesleğiyle ilgili çalışma ve okumaya devam ettiğini ifade eden Ahmet Alireisoğlu bu oranın daha yukarı çıkarılması için şehir ölçeğinde düzenlenen bu tip organizasyonların önemli olduğuna dikkati çekti.

Törende konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçarslan da beşeri sermayenin öneminin altını çizerek, BTSO olarak Bursa’ya iki büyük mesleki eğitim kampusu kazandırdıklarını, yaptıkları işbirlikleriyle 17 okuldaki öğrencilerin iş dünyasıyla bağ kurmasını sağladıklarını kaydetti. Kentin 5 farklı noktasında istihdam ofisi açtıklarını belirten Koçarslan, her yıl 50’den fazla istihdam buluşması gerçekleştirdiklerini anlattı.