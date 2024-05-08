Firmalar ‘devamlılık’ için işçiye prim ödemeye başladı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Türkiye’de sanayinin ana gündem maddeleri arasında yer alan personel sorunu farklı bir boyuta taşındı. Nitelikli personel açığı büyümeye devam ederken fabrikalar çalıştırmak üzere niteliksiz eleman da bulamaz hale geldi. İmalat sanayisindeki bu durum sanılanın aksine hizmet sektöründe de ciddi bir problem halini almaya başladı. İş dünyası personel eksikliğinin giderilmesi adına özellikle mesleki eğitim vurgusu yaparken Bursa’daki bazı firmalar ise ilginç bir uygulamaya imza atarak devamlılık primi vermeye başladı. Yaşanan personel sorunu ile birlikte mevcut çalışanlarda izin ve rapor konusunu istismar etme eğiliminin arttığını, yapılan hesaplamalarda 100 kişilik bir işletmede aylık 3 kişilik mesai süresi kadar devamsızlık yaşandığını belirten iş dünyası temsilcileri üretimdeki kayıpları telafi edebilmek adına bu uygulamayı hayata geçirdiklerini vurguladı. Bu kapsamda şirketler tüm mesai günlerinde iş yerinde bulunmaları karşılığında çalışanlarına 600-1000 TL aralığında devamlılık primi veriyor. Uygulamanın hayata geçirildiği firmalarda yetkililer devamlılığın olumlu yönde etkilendiği ve kayıp mesai süresinde önemli bir açığın kapandığını belirtiyor.