FMC, vagon parçalarında dünya markası oldu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Üretimde 50 yıllık tecrübesi bulunan FMC Hidrolik, yeni yatırımları ile vagon yedek parçasında çeşidi artırdı. Savunma sanayi ve raylı sistemler üzerine geliştirdiği parçalarla önemli bir ivme yakalayan FMC, gemi motorlarına da özel parça üretmeye başladı. 500’ün üzerinde personel istihdam eden FMC, ürünlerinin yüzde 80’e yakınını ihraç ediyor. EKONOMİ Gazetesi’ne değerlendirmelerde bulunan FMC Hidrolik Yönetim Kurulu Üyesi ve Fabrika Müdürü Mücahit Aydın, 4 ana grupta faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Aydın, “Başlıca üretim bandı 4 guruptan oluşuyor. Hidrolik silindir, hidrolik silindirin yedek parçaları, motor şaftları, demiryolu yedek parçalar üretiyoruz. Şuan için FMC’nin gözbebeği demiryolu gurupları. 10 yıldır üretiyor, son yıllarda da yatırımlarımızı hep bu alana yapıyoruz. Vagonların şasi yedek parçaları, lokomotiflerin şasi yedek parçaları ve vagonları birbirine bağlayan bağlantı guruplarının üretimini yapıyoruz. Bu alanda hem devlet hem özel sektör ile ciddi bir çalışma gösterdik. Şu an ürünlerimize talep çok fazla. Ürettiğimiz parçalarla hem ciddi bir ithalatın önüne geçtik hem de ihracat için yeni ürün yapmış olduk. En son ki yatırımımız ile ürün çeşidimiz ve ihracatımız daha da arttı” dedi.

“Hızlı tren parçalarında ilerlemek istiyoruz”

Araştırmalar ve piyasadaki eksiklikler neticesinde demiryolu üstyapı gurubundaki üretimlerine ağırlık verdiklerini belirten Aydın, “Bizim parlayan yıldızımız demiryolu gurubu. Yük ve yolcu vagonlarına parça üretiyoruz. Yolcu vagonlarından sonra da hızlı tren yedek parçalarına geçmek. Orada çok geniş bir ağda hizmet vermek istiyoruz. Bu doğrultuda bütün hedeflerimiz demiryolu üzerinde büyümek. Dünyaya baktığımız zaman demiryoluna inanılmaz bir yatırım var. Hemen hemen bütün ülkeler en büyük bütçeleri demiryoluna harcıyorlar. Yatırım maliyetleri yüksek ama kullanım maliyetleri düşük. Bu yüzden ciddi bir talep var ve bu işi yapan firma sayısı az. Bu nedenle demiryolu konusunda ilerlemek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“İhracat odaklı çalışıyoruz”

İhracatın Türkiye’nin önünde büyük bir fırsat olduğunu dile getiren Aydın, “Yıllardır sanayicinin yaşadığı bir çıkmaz var. Satamıyoruz ki yatırım yapalım, yatırım yapamıyoruz ki satalım gibi bir çıkmaz vardı. Ama bu çıkmaz artık ortadan kalkmış durumda. Rakiplerimizle rekabet edebilecek uygun bir ortam var. O yüzden herkes ihracata yönelmeli. Yüzde 100 yerli çalışırken bu krizin etkisiyle fabrikası durup, yüzde 80-90 ihracata dönen firmalar tanıyorum. Bir nevi bu ortamı avantaja çevirdik. Kendine güvenen, kalitesine güvenen firmaların ihracat yapması gerekiyor” diye konuştu.