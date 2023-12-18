Folkart’tan Atatürk’e minnet sergisi

İZMİR / EKONOMİ

Folkart Gallery’de açılan “Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk” isimli sergi, en çok tercih edilen sergilerden biri olarak dikkat çekiyor. Nâzım Hikmet’in Kuvâyi Milliye Destanı’ndaki unutulmayan bir dizeden ilham alan serginin hazırlanışı tam 7 yıl sürdü. Proje Direktörlüğü’nü Folkart Gallery Genel Koordinatörü Fahri Özdemir’in yaptığı sergi, 31 Mart 2024’te sona erecek.

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Folkart’ın kurumsal sosyal sorumluluk projesi olarak 7 yıldır hazırlandıkları bu serginin, Cumhuriyetin 100. yılına bir saygı duruşunda bulunma ve Mustafa Kemal Atatürk’e minnet gösterme amacı taşıdığını söyledi. Sancak, uzun yıllardır yaptıkları çalışmalar, katıldıkları müzayede ve benzeri girişimler neticesinde, Türkiye’nin en önemli Atatürk Koleksiyonu’na sahip olduklarını ve bununla gurur duyduklarını dile getirdi.

Atatürk’ün 150 yayımlanmamış fotoğrafı sergileniyor

Sergide, Türkiye’de ilk kez kamuoyu ile paylaşılan 150 adet yayımlanmamış fotoğraf yanında, Atatürk’ün kullandığı, bilinmeyen birçok obje de bulunuyor. Bu objeler arasında Atatürk’ün sigara tabakaları, bastonu, kravatı gibi örnekler yer alıyor. Atatürk’ün bazı kişilere imzaladığı fotoğraflarla birlikte yerli ve yabancı fotoğrafçıların çektiği fotoğraflar, serginin dikkat çekici bölümünü oluşturuyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün özel yazışmalarının orijinalleri, el yazması mektupları, madalyalar, en kritik anlardaki telgrafları serginin bir başka dikkat çekici unsurları arasında. Sergide, Atatürk’ün kendi el yazmaları, annesi Zübeyde Hanım’ın mektubu, Atatürk ile ilgili dönem afişleri, belgeler ve birçok dönemsel gazete ve dergi örnekleri, yüz yıl önce kullanılan cumhuriyet ve Atatürk için üretilmiş özel objeler yer alıyor.

Kurtuluşun görsel bütünlüğü

Sergi, Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’nın “hasta adamı” diye nitelendirilip, 1918 yılı sonlarında neredeyse ölüm döşeğinde olarak tanımlandığı bir dönem ile çok zor koşullarda sürdürülen Kurtuluş Savaşı sonrası Cumhuriyeti’mizin kuruluşunun ilk yılları arasındaki çok büyük serüveni, görsel bir bütünlükle yansıtıyor.

Folkart Gallery, ayrıca bu özel sergiyle ilgili Türkiye’nin değerli Atatürk koleksiyonerlerinden de gönüllü destek aldı. İzmir’de halka ücretsiz sunumu 31 Mart’ta sona erecek bu sergi bir Folkart Prodüksiyonu olarak, önce Ankara, sonra İstanbul’da sanatseverlerin karşısına çıkacak.