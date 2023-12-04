GAİB kasım ayı ihracat verilerini açıkladı: Gaziantep'in ihracatı arttı

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Bölge ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 oranında artarak 1 milyar 145 milyon 339 bin dolar olarak gerçekleşti. GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, bölgedeki yıkım ve küresel daralmaya rağmen ihracatta yaşanan büyümenin kayda değer olduğunu vurguladı.

Bölgenin ihracat üssü Gaziantep’in ihracatı Kasım ayında yüzde 3,2 artış ile 955 milyon 722 bin Dolar oldu. kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci; “1,1 milyar dolarlık ihracat; ihracatçılarımızın başarısıdır, Güneydoğunun başarısıdır. Bu rakamlar hem bölgemizin hem Gazi şehrimizin en yüksek Kasım ayı ihracat rakamlarına ulaştığımızı bizlere söylüyor. Bölgedeki büyük yıkım ve küresel piyasalardaki daralmaya rağmen ihracatımızın toparlanabilmiş olması bugün yüzümüzü güldürüyor” dedi.

"Kasım ayı Gaziantep için hareketli ve güzel geçti"

Açıklamasında, ihracattaki gelişmelerle birlikte GAİB’in güncel faaliyetlerine de değinen Kileci: ‘’Kasım ayı ihracatımız ve birlik faaliyetlerimiz noktasında oldukça hareketli ve güzel geçti. Faaliyetlerimize her gün yenisini ekleyerek her koşulda üretime, ihracata, devam edeceğiz. Tüm zorluklara rağmen mücadele veren bugün bu rakamlara ulaşmamızı sağlayan ihracatçılarımızı yürekten kutluyorum’’ şeklinde konuştu.