Gaziantep, Gulfood’da 39 firma ile katıldı

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Gıda sektörünün dünya çapındaki en önemli fuarlarından biri Dubai Gulfood 2024 Uluslararası Gıda Fuarı ile ilgili izlenimlerini anlatan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, “Öncelikle fuar çok profesyonel bir anlayışla düzenlenmiş. Çok güzel bir şekilde organize edilmiş. Dünya gıda sektörünün bu fuarda buluştuğunu gördük. Bu fuarda yer almanın firmalarımız için önemli bir prestij olduğunu fuarı gezince anlıyorsunuz. Hem Türkiye, hem bölge ve hem de Gaziantep olarak fuara katılan markalarımızla gurur duyduk. Bu gurur haklı bir gurur. Bu gururu yerinde gördük. Dubai’de, gerek fuara olan katılım, gerekse de ürünlerimiz ve firmalarımız açısından son derece güzel bir tablo vardı” dedi.

“Markalarımızın başarısından çok etkilendim”

39’u Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Üyesi olmak üzere toplam 208 firmanın katıldığı Dubai Gulfood 2024 Uluslararası Gıda Fuarına katılan Türk markalarının gördüğü ilgiden büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Kemal Çeber, şöyle devam etti:

“Özellikle yabancı sektör temsilcilerinin ilimiz, bölgemiz ve ülkemizin markalarına gösterdiği son derece mutluluk vericiydi. Markalarımız Dubai’de şehrimizi, bölgemizi ve ülkemizi başarı ile temsil ettiler. Bunların hepsini son derece iyi gördüm. Üst düzey gördüm. Çok etkilendim. Ben Gaziantep’e dışarıdan gelen konuklara her zaman böyle bir ilin valisi olmaktan gurur duyduğumu söylerdim. Üreten, çalışan, kazanan, istihdam yaratan ve kazandıran bir il. Yurt dışında da aynı duyguları hissetmekten dolayı buradan ülkeme çok mutlu bir şekilde döneceğim.”

“Gaziantepli firmalar fuarın en önemli unsuru haline gelmiş”

Başarılı fuar organizasyonundan dolayı emeği geçenlere teşekkür eden Vali Kemal Çeber, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Ben fuara katılan tüm işadamı kardeşlerimi, tüm yatırımcıları, ihracatçılarımızı tek tek tebrik ediyorum. Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu’nun şahsında bütün yönetim kurulu üyelerine ve ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum. Gaziantepli işadamlarımız bu fuarın en önemli unsurunu Türkiye haline getirmiş ve Türkiye’nin içerisinde de Gaziantep’i en önemli unsur haline getirmişler. Herkesi tek tek tebrik ediyorum.”