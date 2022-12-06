ANTALYA - ATSO VE Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, TÜİK’in Kasım ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Kasım ayı enflasyonu yıllık yüzde 84,39, aylık 2,88 olarak açıkladığını anımsatan Bahar, enflasyon hızında yavaşlamaya rağmen hayat pahalılığının devam edeceğine dikkat çekti. Bahar, şunları kaydetti: ‘’Enflasyonda Aralık ayından itibaren baz etkili düşüşün belirginleşeceği ve yıllık enflasyonun yüzde 65-68 aralığına gerileyeceği beklentisi yüksektir. Yİ-ÜFE’de baz etkili düşüş daha keskin olacak, Ekim ayında yüzde 157, Kasım ayında yüzde 136 olan yıllık artış, Aralık ayında yüzde 100’e yakınsayacaktır. Baz etkisi dışında, temel girdilerde küresel ekonomide durgunluğa bağlı fiyat düşüşleri, döviz kurlarındaki yatay seyir de enflasyon hızının yavaşlamasını sağlayacaktır. Gıda enflasyonuna doğru teşhis konulmalı, piyasa dinamikleri bozulmamalı, tarımda girdi ve üretim destekleri artırılmalı, besi sektörünün sorunları hızla çözüme kavuşturulmalıdır.”

Önümüzdeki aylarda ÜFE’de çift haneleri, TÜFE’de yüzde 50’leri konuşmaya başlayacak olunmasının enflasyonun halen yüksek kaldığı gerçeğini ve enflasyon ataleti riskini unutturmaması gerektiğini ifade eden Bahar, şöyle devam etti.

‘’Enflasyon hızında yavaşlamaya rağmen hayat pahalılığının devam edecek olması ve özellikle gıda enflasyonunun yapısal sorunların da katkısıyla yüksek kalması üzerinde durulması gereken bir husustur. Kasım ayında sebze ve meyvede mevsim geçişi fiyat artırıcı rol oynamıştır. Süt ürünlerindeki maliyet ve fiyat artışları uzun zamandır sektörün gündeminde olan bir konudur. Tarım sektörü yem maliyetleri dışında, akaryakıt, doğal gaz gibi girdi maliyetlerindeki artıştan da doğrudan etkilenen bir sektördür.’’

Et fiyatları baskılandı

Yem maliyetlerinde artışla birlikte et fiyatlarının baskılanmasının besi sektöründe arzı daralttığını, bu durumun da süt ürünlerine yansıdığını vurgulayan Ali Bahar, ‘’Tarım ve Orman Bakanlığı ve TÜİK verileri süt üretiminde düşüş eğilimini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla gıda enflasyonuna doğru teşhis konulmalı, piyasa dinamikleri bozulmamalı, tarımda girdi ve üretim desteklerinin artırılmalı, besi sektörünün sorunları hızla çözüme kavuşturulmalıdır.’’