GTO projesiyle başaran kadınlar hikâyelerini anlattı

GAZİANTEP

Kadın girişimcileri bir araya getiren ve aynı zamanda “Kadın Girişimcilerin ve Kadın Kooperatiflerinin Kapasitesinin Arıtılması Projesi”nin kapanış toplantısı olan “Kadın Girişimci ve Kadın Kooperatiflerinden Başarı Hikâyeleri” etkinliğinde konuşan GTO Genel Sekreteri Hasan Baran Uçaner, Kadın Girişimcilerin ve Kadın Kooperatiflerinin Kapasitesinin Arıtılması Projesinin çok değerli çıktıları olduğunu ve her şeyden önce projenin başlı başına bir başarı hikâyesi yazdığını belirterek şunları söyledi:

“Ama bu hikâye sizler sayesinde yazıldı. Biz, birçok özel kadının hayatına dokunduğumuz, onların hikâyelerine vesile olduğumuz için 13. Dünya Odalar Yarışmasında dünya birincisi olduk. Aslında yereldeki başarı hikâyeleri birleşti dünya çapında bir başarı hikâyesi yazdı. O nedenle en büyük alkışı sizler hak ediyorsunuz. Elbette bir alkışı da bu süreçte yanımızda olan, değerli desteklerini sunan, proje ortağımız UNHCR’a ve tüm proje ekibine…”

Uçaner: Yeni hikâyelerin yazılmasına ilham olacak

Her bir başarı hikâyesinin bir kadının azmi, kararlılığı ve özverisi ile şekillendiğini; bu hikâyelerin bireysel başarı değil aynı zamanda topluluklarına ve çevrelerine yaptıkları olumlu katkıları da içerdiğini vurgulayan Uçaner, “Bu noktada, kadın girişimciler ve kooperatiflerin sadece kendi başarılarını değil, aynı zamanda toplumsal dönüşümü de nasıl tetiklediklerini anlamak önemlidir. ” Bundan dolayı bugün başarı hikâyelerini dinleyeceğimiz tüm kadınlarımıza canıgönülden teşekkür etmek isterim. Ben inanıyorum ki başarılar çok daha fazla yeni başarıları doğuracak, yeni hikâyelerin yazılmasına ışık tutacak, ilham olacak…” dedi.

Uçaner’in ardından kürsüye gelen GTO Proje Koordinatörü Jouman Najjar “Dünya Birinciliği Almış Bir Proje: Kadın Girişimcilerin ve Kadın Kooperatiflerinin Kapasitesinin Arıtılması Projesi”, Derinsu Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Söğüt “Pazarlama Departmanından Patronluğa Uzanan Yol”, Moda Tasarımcısı ve Organizatör Reem Masri “Savaştan Girişimciliğe Uzanan Başarı Hikayesi, MORİNGANTEP Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sevgi Kütüz ise “Katma Değerli Ürün Üreten Kadın Kooperatifi: MORİNGANTEP” konulu sunum gerçekleştirerek elde ettikleri başarıları ve anlamlı hikayelerini katılımcılara anlattı.