GTÜ’lü akademisyenlere TÜBA-GEBİP Ödülü

EKONOMİ / KOCAELİ

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen TÜBA-GEBİP Ödülü (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı) ve TÜBA-TESEP Ödülü'nden (Bilimsel Telif Eser) oluşan "TÜBA Ödülleri" sahiplerini buldu. Anorganik Kimya alanında GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bünyemin Çoşut ve Nanoteknoloji alanında GTÜ Nanoteknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadiye Velioğlu üstün başarılı genç bilim insanı ödülünün sahibi oldular.

“Projede membran teknolojilerine odaklanılacak”

TÜBA-GEBİP kapsamındaki projede, çeşitli kimyasal proseslerde yoğun bir şekilde kullanılan ve çevreye salınan organik çözücülerin geri kazanılması ve tekrar kullanılması hedeflenmektedir diyen GTÜ Nanoteknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadiye Velioğlu, “Bu heyecan verici çalışmada, düşük maliyetle birlikte yüksek verim ve saflıkta ayırma potansiyeli vadeden membran teknolojilerinin incelenmesine odaklanacaktır. Özellikle, boya sanayisinde sıklıkla kullanılan çözücülerin geri kazanılması konusunda öne çıkan bu projede, özgün nanomalzeme esaslı membranlar kullanılarak boya ve çözücü arasındaki ayrım süreçleri titizlikle ele alınacaktır. Bu yenilikçi yaklaşım, çevresel sürdürülebilirliği desteklemenin yanı sıra endüstriyel uygulamalarda da önemli bir ilerleme sağlamayı amaçlamaktadır” şeklinde konuştu.

GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bünyemin Çoşut ise, “TÜBA-GEBİP kapsamındaki projede, farklı fotonik özellikleri olan fotoduyarlaştırıcılar kullanılarak gözenek boyutu ve fotokimyasal davranışları kontrol edilebilen gözenekli metal organik yapılar hazırlanmasına ve bu gözenekli malzemeler kullanılarak hazırlanacak fotokatalizörleri yeşil hidrojen üretiminde kullanmayı hedeflenmektedir. Özellikle, Clean Hydrogen Partnership (Temiz Hidrojen Ortaklığı), Avrupa Yeşil Mutabakatı ve 2030 İklim Hedef Planında yer alan hedeflere ulaşılması noktasında önemli bir katkı sağlayacak ve hidrojen alanına yönelik bir AR-GE niteliği de taşıması bakımından oldukça stratejiktir” ifadelerini kullandı.

TÜBA-GEBİP ödülü kazanan bilim insanı sayısı 644’e yükseldi

Türkiye’nin uluslararası bilim camiasındaki tanıtımı ve ilişkileri, üstün başarılı genç bilim insanlarının teşviki ve çalışmalarını Türkiye’de sürdürmeleri bakımından özel bir öneme sahip olan TÜBA-GEBİP Ödülü’nü 2023 yılında; Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu TÜBA-GEBİP Eczacılık Özel Ödülü de dâhil olmak üzere 24 farklı üniversiteden 34 üstün başarılı genç bilim insanı kazandı ve bugüne kadar TÜBA-GEBİP Ödülü kazanan bilim insanı sayısı 644'e yükseldi.