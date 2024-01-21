'Hedefimiz ihracatın finansmanına somut çözüm üretmek'

ADANA/EKONOMİ

İhracatçıların finansmana erişim sürecinde gereksinim duyduğu teminatı sağlamak için kurulmuş kredi kefalet kuruluşu olan İGE’nin koordinasyonunda, Adana Sanayi Odası (ADASO) ev sahipliğinde, Akdeniz İhracatçı Birlikleri ve Türk Eximbank desteğiyle düzenlenen İhracatın Finansmanı Buluşmaları Adana’da yapıldı. Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası, Odeabank ve Yapı Kredi’nin sponsor olduğu etkinliğe yaklaşık 200 ihracatçı katıldı.

Toplantının açılışında konuşan İGE YK Üyesi Kasım Akdeniz “İGE olarak ülkemiz ihracatçılarının daha fazla finansmana kesintisiz ve sürdürülebilir şekilde ulaşması için çalışmaya devam ediyoruz” dedi. İzmir ve Bursa’nın ardından, ihracat için önemli bir lokasyon olan Adana ve çevresindeki ihracatçıları finans dünyasıyla bir araya getirerek birlikte somut çözümler üretmeyi hedeflediklerini vurgulayan Akdeniz, İGE Kefalet Portalı hakkında bilgi verdi. Portalın İGE’nin kefalet verdiği ihracatçının kredi talebini tek bir noktadan tüm bankalara aynı anda iletebilmesini ve bankaların kendisine sunduğu finansman şartlarını bir arada görüp en uygun seçimi yapabilmesini sağladığını ifade eden Akdeniz, şöyle devam etti:

“İGE Kefalet Portalı sayesinde ihracatçılar tek bir noktadan tüm bankalara, tüm bankalar da müşterisi olsun olmasın, o ihracatçının bulunduğu lokasyonda faaliyet göstermese dahi tüm ihracatçılara ulaşabiliyor. Bu yönüyle Portal, ihracatçılara fayda sağladığı kadar bankalar için de müşteri kazanımını kolaylaştıran ve verimliliği artıran bir uygulama olarak öne çıkıyor. Bankalarımız bu Portal sayesinde, kredibilite olarak değerlemesi yapılmış ve İGE kefaletini almış ihracatçılarımızın bilgilerine hızlıca erişip kredi taleplerini karşılamak için hızlıca aksiyon alabiliyor. Tüm ihracatçılarımızı Portal’ı etkin bir şekilde kullanmaya davet ediyoruz.”

“100 milyon metrekare alanı sanayiye açıyoruz”

Toplantıda konuşan ADASO Başkanı Zeki Kıvanç da Adana sanayisinin gelişme potansiyeline değindi. Kıvanç, “Adana, toplam 5 yeni organize sanayi bölgesi, 15’e yakın küçük sanayi sitesinin kurulmasıyla Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında ülke ekonomisine katkı sağlayacak illerin başında yer alacaktır. Şimdilik 100 milyon metrekarenin üzerinde alanı sanayiye açıyoruz. Adana’mız bu yatırım alanların faaliyete geçmesiyle Türkiye’nin ikinci bir Marmara bölgesi olacaktır” diye konuştu. Yakın bir süre içerisinde açılacak Çukurova Bölgesel Havalimanı ve yeni yapılacak konteyner limanını da düşünüldüğünde, bu yatırımların bölge kalkınmasında öncü rol üstleneceğini belirten Kıvanç, “Bu yatırımların olması için çok ciddi bir finansmana ihtiyaç vardır. İhracatı Geliştirme A.Ş. ve bankalarımıza çok büyük iş düşüyor” ifadesini kullandı.