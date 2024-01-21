Çardak OSB, yüzde 35 doluluk ve bin kişilik istihdama ulaştı

NİHAT DELİBAŞI / DENİZLİ

Sıfır dış kredi ile tamamen özkaynakla gerçekleştirdikleri yatırımla yeşil dönüşüm ve dijitalleşmenin merkezde olduğu, döngüsel ekonominin esaslarına uygun bir OSB hayata geçirme hedefine doğru emin adımlarla ilerlediklerini belirten Çardak OSB Yönetim Kurulu Başkanı Okan Konyalıoğlu, halen yatırımları gündemde olan, inşaat ruhsatı aşamasında 5-6 firma olduğunu belirterek bu yatırımların tamamlanması ile 2024’ün 4. çeyreğinde yeni işletmelerin devreye gireceğini kaydetti.

Yönetim Kurulu başkanvekili Tahir Örikli ve Yönetim Kurulu üyeleri Sibel Aysu, Mehmet Gürel, Şükrü Altuntaş ile birlikte gerçekleştirdiği toplantı öncesi Ekonomi Gazetesi’ne açıklamalarda bulunan Çardak OSB Başkanı Okan Konyalıoğlu, önümüzdeki günlerde arıtılan suyun geri kazanıp kullanma suyu olarak değerlendirecek arıtma tesisi inşaatının da başlamasıyla yeşil OSB misyonuna kavuşmak için önemli bir adımı daha tamamlayacaklarını kaydetti. En büyük projelerinin çalışanların her türlü ihtiyacının karşılandığı bünyesinde okul, park kafe gibi sosyal alanların da olduğu örnek mimariye sahip yaşam alanları inşa etmek olduğunu ifade eden Konyalıoğlu, “Bölgemiz ve kentimiz için bütüncül kalkınmanın peşinde örnek bir OSB olmak istiyoruz” dedi.

Sürdürülebilir karlı büyüme hedefi

Yönetim kurulu olarak göreve geldiklerinde m2 bazında 3 dolar seviyesinde arazi bedellerinin şu an 15- 20 dolar seviyesinde olduğunu belirten Konyalıoğlu, “Göreve başladığımızda yüzde 2 olan doluluk, faaliyete geçen 15 firma ile birlikte yüzde 30’lara, 20 kişi olan istihdam bine ulaştı. Bu çalışanların yaklaşık 600’ü Çardak bölgesinden. Yakın gelecekte faaliyete geçecek firmalarla ilave 450- 500 kişi daha istihdam edilecek. Bizim yapmaya çalıştığımız bütün paydaşlarımızla birlikte sürdürülebilir, karlı büyümeyi sağlamak. Bu sadece işletmelerimiz için değil, bölge insanımız için de geçerli. Topyekün kalkınmayı sağlama hedefinde bizim burada en az sıkıntı çektiğimiz konu eleman” diye konuştu.

Bütüncül kalkınmanın peşinde

Denizli’nin 2. OSB’si olarak yola devam eden Çardak OSB’nin en büyük projesini bölge insanına örnek olacak mimariye sahip lojman, sosyal donatı alanları inşa etmek olduğunu kaydeden Konyalıoğlu, “Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım bütüncül kalkınmanın peşinde bir organize sanayi bölgesiyiz. Burada lojman yapma hedefimiz var. OSB olarak olmasa bile işletmeler, kendileri bu konuda çözüm bulma noktasında çalışmalar yapıyor. Bölge insanına örnek olabilecek bir mimari yapı. Yani dünyada son dönemde ulaşılabilir lüks diye kavram çıktı. Ekonomik ama ana ihtiyaç olan bütün ihtiyaçların olduğu, lojmanın altında fitness salonu, lojmanların orta yerinde kendi okulu ve parkının olduğu bu çalışmada çok da geç kalmayacağız. Bizim çok önemsediğimiz projemiz. Bir iki yıla kadar kazmayı vurmuş oluruz” diye konuştu.

Kredisi çıkan atık su arıtma tesisi ilke imza atacak

Dış kaynak kullanamadan, özkaynakla yapılan yatırımların bölge için gurur kaynağı olduğunu ifade eden Konyalıoğlu, sanayicinin ana giderlerini minimize etmek için girdi kalemleri arasında önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek şu bilgileri verdi, “Arıtma tesisimizle ilgili kredimiz devletimizden çıktı. 2024- 2025 de devreye almayı hedefliyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mız bizim organizemiz şartlarındaki organizeler içerisinde ilk defa Denizli Çardak OSB’ye 6 bin m3/gün’lük tesiste suyun tekrar geri kazanım projesiyle kredi verdi. Yeşil organizenin ilk örneklerinden biri olan Çardak OSB, kendi suyunu döngüsel yapı içerisinde arıtıp bahçe ve sulama suyu olarak kullanabilecek. Şu anda rüzgar enerjisi üzerine yerlerimizi kiraladık. Güneş enerjisi santrali konusuna çalışıyoruz. Yeni yeşil OSB’ ye özgü döngüsel bütün ekonomik gereklilikleri yerine getiren bir OSB yolculuğundayız. Bu da bizi çok mutlu ediyor.”