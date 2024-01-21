Manavgat kırsal kalkınma desteklerinden daha fazla pay istiyor

FİKRİ CİNOKUR

ANTALYA – Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile ‘’Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı Bilgilendirme Toplantısı’’ gerçekleştirildi.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör açılışta yaptığı konuşmada üye ve üreticilerin hibe ve desteklerden faydalanması için çaba gösterdiklerini söyledi. Türkiye nüfusunun 2050 yılında yaklaşık 100 milyona yaklaşacağını ifade eden Güngör, şunları kaydetti;

‘’Öncelikli hedefimiz kendi kendine yeten bir ülke olmaktır. Bu noktada en önemli araç tabi ki kırsal kalkınmadır. Tarımda üretim planlaması yapılmalıdır. Covid-19 salgın döneminde hepimiz tanık olduk. Ülkemizde tarımsal kapasiteyi geliştirmek, üretim planlamasını doğru yapmak ve daha verimli üretim modelleri geliştirmek, gelecekte kendimize yeten bir ülke olmanın anahtarı olacaktır.’’

Kırsal kalkınmanın, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde farklı kurumsal aktörlerin iş birliğiyle oluşturulan bir süreç olduğunu vurgulayan Güngör, şöyle devam etti;

‘’Her bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun ve katma değeri yüksek üretimlerin planlamasını yapmak ülkemize hem ihracat üstünlüğü sağlayacak hem de toprak ve zaman kaybını önleyecektir. Tarım sektörü son 15 yılda verilen desteklerle çok önemli yerlere geldi. Manavgat, katma değer üretecek tarımsal yatırımlara açık bir bölgedir. Manavgat, geniş tarım alanlarının yanı sıra ürünlerin 12 ay yetiştirilebilmesi ve ürün çeşitliliği bakımından oldukça zengin bir ilçedir. Kentimiz, ülkemize katma değer üretecek tarımsal yatırımlara açık bir bölgedir. Manavgat tarımı kırsal kalkınmadan hak ettiği payı almalı ve desteklenmeli.’’

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programının, kaynakların etkin kullanımından, altyapının güçlendirilmesi ve yenilenebilir enerjiye kadar birçok projeyi desteklediğini ifade eden Güngör, ‘’MATSO olarak Tarım sektörünün yanındayız. Ekonomisi çeşitlenmiş, yaşam kalitesi yükselmiş; güçlü turizmi, güçlü tarımı, güçlü ticareti ve güçlü sanayisi olan güçlü bir Manavgat ekonomisi için var gücümüzle çalışıyoruz’’ dedi.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Şube Müdürü İzzet Kaş, Kırsal Kalkınma Destekleri konusunda bilgi verdi.