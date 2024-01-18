“Her 10 işletmeden 7’si finansmana erişemiyor”

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Marmara ve İş Anadolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (MARSİFED) ve İntegral Yatırım öncülüğünde düzenlenen ‘Ekonomi ve Finans Buluşmaları’ Bursa’da yapıldı. Programda yatırımda yeni alternatifler değerlendirilirken; mevcut ekonomik ortamda var olan riskler ve fırsatlar ele alındı. Açılışında konuşan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, yatırım iştahı olmasına rağmen bu motivasyonun yatırıma dönüşmesinde en önemli engelin ekonomideki belirsiz atmosfer ve finansmana erişim sorunu olduğunu söyledi.

Kaya, “2024’ün ilk günlerinde görüyoruz ki, iç ve dış etkenler nedeniyle, önceki seneden devraldığımız ‘üretim maliyetleri ve tedarik’, ‘yüksek enflasyon ve satın alma gücü’, ‘savaşın ihracat pazarlarına etkisi’ ile ‘finansmana erişim ve kur artışı’ gibi dört temel sorunu yaşamaya devam ediyoruz. Bu durumu Finansmana Erişim Anketimizin 3. Çeyrek Sonuçları’nda da görüyoruz. Her 10 işletmeden 7’si, finansmana erişimin genel olarak zorlaştığını söylerken, yalnızca 3’ü geçmiş döneme göre değişmediğini belirtiyor. Faiz artışlarıyla kredilere erişimde bir rahatlama yaşansa da kredi limit artışı yetersizliği nedeniyle kredi kullanamayanların oranı yüzde 21’den yüzde 28’e çıkmış görünüyor. Ülkemizin de en önemli gündemi ve önceliği olan enflasyondur” dedi.

“2024’ün reform yılı olmasını bekliyoruz”

Son bir yılda birçok sektörde konkordato ve iflas sayısında artış gözlendiğine vurgu yapan Kaya, bu durumun üretim çarklarının devamlılığı açısından ciddi bir risk teşkil ettiğini söyledi. Ramazan Kaya, “Stratejik sektörlerimize kaldıraç etkisi yaratacak, uzun vadeli, uygun koşullarda desteklerin; KGF, Eximbank ve finans kuruluşları aracılığıyla verilmesi gereken zamanlardayız. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımızın ve ekonomi yönetiminin, para ve maliye politikalarına ek olarak, yapısal reformlarla güçlendirilmiş, enflasyonla mücadele yaklaşımını önemsiyor, 2024’ün her anlamda reform yılı olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Toplantıda konuşan İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşdoğan da finansal okur yazarlığı artırmak, yatırımcılar için alternatif kanallar geliştirmek adına yapılan çalışmaların yeni bakış açıları kazandırmasını umduklarını dile getirdi. Etkinlik kapsamında ayrıca “Risk Yönetimi Paneli” ve “Alternatif Yatırım Enstrümanları Paneli” düzenlendi.