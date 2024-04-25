İnegöl, dış ticaret fazlasında 73 ili geride bıraktı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - İnegöl, 2023 yılında Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 0,64’ünü gerçekleştirdi. İlçe, geçen yıl Türkiye’nin illeri ihracat sıralamasında 18’inci sıraya yükselirken, ithalatla 31’inci, dış ticaret hacminde ise 24’üncü sırada yer aldı. Dış ticaret fazlası ile Türkiye’nin iller sıralamasında 8’inci sırada yer alan İnegöl’den geçen yıl bin 447 firma ile 1.4 milyar dolarlık ihracat, 52 firma ile 310 milyon dolarlık ithalat yapıldı. İlçenin dış ticaret hacmi 1.7 milyar dolar olurken, 1.1 milyar dolar dış ticaret fazlası verildi. İlçenin lokomotif sektörü olan ve toplam ihracatta yüzde 56 pay alan mobilya sektörü bin 256 firma ile 822 milyon dolarlık ihracat ile ilk sırada yer alırken, bir önceki yıla oranla ihracatını da yüzde 14 artırdı. Küçükçalık, Sanko ve Marteks gibi dev tekstil firmalarının da üretim yaptığı İnegöl’de 183 milyon dolarlık ihracatla tekstil sektörü ikinci sırada yer aldı. Tekstili, 173 milyon dolarlık ihracat ile orman ürünleri, 162 milyon dolarla gıda sektörü, 61 milyon dolarla otomotiv yan sanayi, 40 milyon dolarla makine ve metal sektörü takip etti. Geçen yıl ihracat yapan firma sayısı bir önceki yıla göre bin 102’den bin 447’ye yükseldi. İthalatta ise yüzde 43 ile en büyük paya tekstil sektörü sahip olurken, yüzde 21’lik payla orman ürünleri sektörü ikinci sırada yer aldı. Tekstil, orman ürünleri, kimya, gıda ve diğer sektörlerin ithalatında düşüş yaşanırken otomotiv yan sanayi, mobilya, makine ve metal sektörlerinin ithalatında ise artış gözlendi. 2023 yılında İnegöl’de 134 milyon dolar ile en fazla ithalatı tekstil sektörü yaptı.

“Üretim alt yapımızı yenilikçi teknolojilerle geliştirmeliyiz”

İnegöl’ün dış ticaret rakamlarını değerlendiren İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 0.64’ünü gerçekleştirdiklerine işaret ederek, “Bu oranı yüzde 1 seviyelerine çıkarırsak Türkiye ekonomisine ciddi derecede katkı sağlayan sanayi merkezlerinden biri haline geleceğiz” dedi. Bu kapsamda işletmelerde inovasyon, Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarının artırılması gerektiğine vurgu yapan Uğurdağ, “Üretim alt yapılarımızı yenilikçi teknolojilerle geliştirmemiz gerekmektedir. Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz yeni pazar arayışı çalışmalarımız da bu hedefimizi desteklemektedir. Mobilya sektöründe Türkiye’nin toplam ihracatı 3 milyar 906 milyon dolar olarak gerçekleşirken İnegöl bu ihracatın yüzde 21.06’lık payını gerçekleştirdi. Orman ürünleri sektöründe ise Türkiye’nin toplam ihracatı 1 milyar 735 milyon dolar olarak gerçekleşirken İnegöl bu ihracatın yüzde 10’u olan 174 milyon dolarlık kısmını gerçekleştirdi” diye konuştu.

“Zor şartlarda üretim yapılıyor”

Ekonomik zorluklar, piyasadaki daralma ve alım gücü düşüşleri gibi zor şartlarda üretim yapıldığına dikkati çeken Yavuz Uğurdağ, buna rağmen iş insanlarının üretime devam ederek ekonomiye katkıda bulunduğuna vurgu yaptı. İnegöl’ün bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Türkiye ekonomisine büyük destek vermeye devam edeceğini belirten Uğurdağ, “Birçok noktada sorunlar yaşanmasına rağmen üreticilerimizle birlikte çözümler arayacağız ve bu noktada çalışmalar yapacağız. Sanayicilerimizin daha yüksek katma değerli ürünler üretebilmeleri, ürettikleri ürünleri de global piyasada daha geniş alanlarda sergileyip satabilmeleri için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. İnegöl ekonomisinin büyümesine katkı sağlayan herkese tekrar teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.



İhracatta ilk 10 firma

1 Küçükçalık Tekstil

2 Fine Food Gıda

3 Sanko Tekstil

4 Erbak - Uludağ

5 Murat Ticaret

6 Marteks Tekstil

7 Frigo-Pak Gıda

8 Saloni Mobilya

9 Orçam Mobilya

10 Ulaşım Ticaret

İhracatta sektörel dağılım

Mobilya: 822.487.136,58 $

Tekstil: 183.784.184,08 $

Orman Ürünleri: 173.445.188,54 $

Gıda: 162.286.717,09 $

Otomotiv: 61.483.955,20 $

Makine ve Metal: 40.055.699,46 $

Kimya: 16.042.349,14 $

Diğer Sektörler: 21.114.900,10 $