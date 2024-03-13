'İnegöl'ün çehresini 154 proje ile değiştireceğiz'

EKONOMİ (BURSA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi’nin kuruluşunun 154’üncü yılında 154 proje ile yeni döneme hazır olduklarını söyledi. Başkan Alper Taban’ın yol haritasında başta kentsel dönüşüm olmak üzere; “Şehirleşme ve Kent Estetiği, Ulaşım, Altyapı, Afet Yönetimi, Çevre ve İklim Uyumlu Şehir, Eğitim ve Spor, Akıllı ve Dijital Kent, Yerel ve Kırsal Kalkınma, Sosyal Sorumluluk, Kültür, Sanat ve Turizm” başlıkları yer aldı. 2035 yılında İnegöl’ün tahmini nüfusunun 500 bin olacağını ifade eden Taban, bu noktada ulaşımda artacak yükü çözebilmek için Kuzey Çevre Yolu yapacaklarını, toplu ulaşımı güçlendirecek adımlar atacaklarını ve 250 noktada toplam 10 bin araçlık otopark yapacaklarını ifade etti. Mevcut stadyumun 3 katı daha büyük kapasiteli bir İnegöl Stadyumu’nu ilçeye kazandıracaklarını kaydeden Taban, projeyi Spor Bakanlığı ile birlikte gerçekleştireceklerini söyledi. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 5 yıl içerisinde 10 bin konutun dönüşümünü sağlayacaklarını anlatan Taban, “Şehrimizde 1999 yılı ve öncesine ait yapıları dönüştüreceğiz. 1.000 adet sosyal konutu Bursa Büyükşehir Belediyesi ile hayata geçireceğiz. Etaplarla birlikte tarihi çarşıyı canlandırıp “Çarşı AVM” projesini hayata geçirmek istiyoruz. Farklı lokasyonlarda yeni meydanlar tasarladık. Hepsinin projesi hazır” dedi.

Girişimcilik merkezi kurulacak

Afet yönetimi konusunda da adımlar atacaklarını ve bir Afet Yönetim Merkezi kuracaklarını vurgulayan Alper Taban, kente bir de lojistik depo kazandıracaklarını aktardı. Yeni dönemde 1 milyon metrekare yeşil alan planladıklarını dile getiren Taban, ilçedeki hava kirliliğini azaltmaya yönelik “Hava Kalitesi İzleme ve Değerlendirme Ağı” uygulamasını da hayata geçireceklerini bildirdi. İzleme ve Değerlendirme Merkezi ile şehrin dijital ikizini oluşturma üzerinde çalıştıklarını anlatan Taban, bu sayede ilçenin her noktasına hızlı bir ulaşım sağlayacaklarını vurguladı. İnegöl’ün bir girişimci ilçesi olduğunun altını çizen Taban, “Benim yeni bir projem var, diyen her genç Girişimcilik merkezine gelip fikir alabilecek. Yeni markalar buradan doğacak. Ayrıca yeni bilim merkezlerini bakanlığımızın destekleriyle ilçemize kazandıracağız. KİM-O Projesi ile gençlerimizin iş isteklerini ve kariyer hedeflerini deneyimli kişilerle değerlendirip onlara yardımcı olmaya devam edeceğiz” bilgisini verdi.

İnegöl’e butik kayak merkezi

Alper Taban, İnegöl’ün kış turizmi pastasından pay alması için butik bir kayak merkezi planladıklarını da duyurdu. Taban şu bilgileri verdi: “Ayrıca Teleferik İnegöl projesini hayata geçirmeyi planlıyoruz. Yine şehrimizin kuzey bölgesinde bir millet bahçesi açmayı hedefliyoruz. Öte yandan Oylat artık bizim turizm markamız. Oylat mağarasının üzerinde kalan ikiz kayalar bölgesine cam seyir terasını hayata geçirmek istiyoruz. Millet bahçemizin karşısında kalan Hamzabey Mahallemizde 40 adet doğal leylek yuvası olduğunu tespit ettik. Göçmen kuşların geldiği yerleri gözlemleyebileceğiniz, yürüyüş ve bisiklet yolları olan ve içerisinde leylek müzesinin de bulunduğu Leylek Köyü’nü hayata geçireceğiz. Ayrıca DSİ Müdürlüğümüz ile birlikte ilçenin içinden geçen dere kenarlarına yeni düzenlemeler yapmayı hedefliyoruz.”