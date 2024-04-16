İzmir’de Halk Ekmek’in fiyatı 5 TL’ye düştü

İZMİR / EKONOMİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, seçim sürecinde verdiği ekmek fiyatını düşürme vaadini yerine getirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza Gıda Turizm A.Ş.’ye bağlı Halk Ekmek Fabrikası fiyatı 7 TL olan Halk Ekmek’i, dün itibariyle 5 TL’den satmaya başladı.

Türkiye’de son dönemde yaşanan ekonomik zorlukların alım gücünü azalttığını ve vatandaşları maddi olarak sıkıntıya düşürdüğünü belirten Dr. Cemil Tugay, “Bu zorlukları bir nebze olsun azaltarak bütçeleri rahatlatmak ve sofraların vazgeçilmezi ekmeği almakta zorlanan vatandaşımıza kolaylık sağlamak üzere Halk Ekmek’te fiyatları geri çektik. Günlük olarak üretilecek 120 bin ekmek, yarın (Çarşamba günü) sabahın ilk sevkiyatlarıyla kentimizin 93 noktasında faaliyet gösteren büfelerimizde 5 TL olarak satışa sunulacak. Bu zor günleri beraber atlatacak, her konuda halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.