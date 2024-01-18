Kadın sanayiciler, Prof. Dr. Bahar Uslu’yu öğrencilerle buluşturdu

ADANA/EKONOMİ

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Seyhan Salonu’ndaki programa; Özel Erkan AOSB Sarıçam Teknoloji Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Çukurova Üniversitesi Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri katıldı. Platformun Kurucu Üyesi Ayça Çelik, ‘Yale Üniversitesi’nde akademik çalışmalarına devam eden Prof. Dr. Bahar Uslu’nun projeye verdiği desteğe teşekkür etti.

Amerikan hükümeti tarafından ‘olağanüstü yeteneğe sahip tıp insanı’ olarak değerlendirilen, ‘yılın akademisyeni’, ‘yurt dışındaki en başarılı 30 kadın’ dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok ödüle sahip olan Prof. Dr. Bahar Uslu ise “Bir Adanalı olarak Adana Hacı Sabancı OSB’nin tekstil dahil olmak üzere farklı sektörlerde de gelişmiş olması gurur verici” dedi. Prof. Dr. Uslu, tarımsal üretimi ve tarıma dayalı olarak gelişmiş sanayisi ile Adana’nın hak ettiği seviyeye ulaşmasında Hacı Sabancı OSB’nin katkısına dikkat çekerek, bundan sonraki süreçte Adana’yı çok daha iyi noktalarda göreceğine inandığını kaydetti. Yurt dışında yaşadığını ancak ailesiyle vakit geçirmek üzere her fırsatta Adana’ya geldiğini ve memleketini çok sevdiğini anlatan Prof. Dr. Uslu, “Tecrübelerimi paylaşıp, siz gençlere moral vermek, umut vermek ve çıkış yolları göstermek gerektiğine inanıyorum. Lütfen kendinize güvenin, hayal edin ve planlayın. Kendinize duyduğunuz güven; kararlarınızı, davranışlarınızı ve bu doğrultuda tüm hayatınızı etkiler” diye konuştu. Prof. Dr. Uslu konuşmasının sonunda, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Platformun Mentörlük Komitesi Üyeleri Ayşegül Fatıma Gök Çoşkun, Erva Tozlu, Gamze Severoğlu ve Yazgül Uğur Ersöz ile birlikte platform üyelerinin katıldığı programda ayraca; Adana sanayisinin genel durumu hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

100’e yakın katılımcısı ile 2016 yılında kurulan ve bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren AOSB Kadın Sanayiciler Platformu, kadın sanayicilerin rekabet gücünün artırılabilmesi, sürdürülebilirliğin sağlanması, kadın çalışanların istihdamının artırılması, gelecek nesillere daha güzel ve daha temiz bir dünya bırakılabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.