Antalya Ticaret Borsası’ndan KKTC çıkarması

ANTALYA

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalya Ticaret Borsası Başkanı (ATB) Ali Çandır, beraberindeki ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci ve Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Bülbül, Cüneyt Doğan, Ragıp Gök ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar’a Antalya Ticaret Borsası’nın çalışmaları hakkında bilgi veren Çandır, hem Antalya hem de Türkiye’nin tarımsal üretim ve ticaretini geliştirmek için çalıştıklarını söyledi. KKTC’nin Türkiye için önemine dikkat çeken Çandır, Türkiye’nin her zaman KKTC’nin yanında olacağını belirterek, Antalya ile Kıbrıs arasındaki ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Ali Çandır, Cumhurbaşkanı Tatar’a ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki birlikteliğe yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür etti.

ATB heyetine ziyaretleri nedeniyle teşekkür eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatının 50’inci yılını kutladıklarını anımsatarak, Türkiye ile ayrılmaz bağlarla bağlı olduklarını kaydetti. Tüm ambargo ve baskılara rağmen KKTC’nin her geçen gün daha da ileri gittiğini ifade eden Tatar, bu konuda Türkiye ve Türk iş insanlarının rolüne dikkat çekti.

Başkan Çandır, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ziyaretin anısına coğrafi işaretli Döşemealtı Halısı hediye etti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na ziyaret

ATB Heyeti daha sonra Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Başkan Ali Çandır, Antalya ile KKTC arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’e sıcak karşılaması ve nazik ev sahipliği için teşekkür etti. Çandır, Kıbrıs’ın yöresel ürünlerini 13. Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’te görmek istediklerini söyledi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, 1958 yılında kurulan Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın izole olmadığını, yurtdışında temaslarda bulunan güçlü bir yapı olduğunu söyledi. Kıbrıs’ın ekonomisi ve ticaretini geliştirmek için çalıştıklarını anlatan Deniz, Türkiye ile ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Deniz, Başkan Ali Çandır ve ATB heyetine ziyaretleri için teşekkür etti. İki başkan ziyaretin anısına plaket takdiminde bulundu.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalya Ticaret Borsası Başkanı Çandır, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’i Kasım ayında yapmayı planladıkları 13. Yöresel Ürünler Fuarı’na (YÖREX) davet etti.