Metro’nun 2’nci etabı, birincisi gibi 14 yıl sürmesin!

Eray ŞEN/ADANA

Resmi Gazete’de yayınlanan 2024 Yılı Yatırım Programındaki Adana 2. Etap Hafif Raylı Sistem (HRS) Projesi’nin bütçesi 11 milyar 181 milyon lira olarak belirlendi. Bunun 9 milyar 876 milyon liralık bölümü dış kaynakla karşılanacak. Proje sahibi olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Adana Büyükşehir Belediyesi’nin gösterildiği çalışma, 10.2 kilometrelik güzergahı kapsıyor. Akıncılar – Stadyum HRS Hattı olarak planlanan çalışmanın 2024 – 2026 arasında yapılması hedefleniyor.

İnşaat ve elektromekaniğe 7,8 milyar lira gidecek

Projenin 11 milyar 181 milyon 787 bin liralık bütçesinin 7 milyar 828 milyon 355 bin liralık bölümü raylı sistem inşaatı ve elektromekanik altyapısına harcanacak. Ayrıca 42 adet hafif raylı sistem aracı alımı için 3 milyar 353 milyon 432 bin lira kullanılacak. İnşaat ve elektromanyetik altyapı maliyetinin 6 milyar 523 milyon 629 liralık kısmı ile araç alımı maliyetinin tamamı dış kredi ile karşılanacak.

"İkinci dönemimizde bitirmeye çalışacağız"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yaptığı açıklamada Adana’nın uzun süredir beklediği 2. Etap Hafif Raylı Sistem Projesinin şehirde ulaşım sorununu azaltacağını söyledi. Güzergahlı ilgili bilgi veren Başkan Karalar, “Akıncılar İstasyonu, Kozan Caddesi, Ege Bağatur Bulvarı, Manolya Caddesi, İlim Yolu Bulvarı, DSİ TOKİ Konutları, Şehir Hastanesi, Fevzi Çakmak Öğrenci Yurdu, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi ve Stadyum’a gidecek 2. Etap Hafif Raylı Sistem Projesi’ni ikinci dönemimizde bitirmek için bütün gayretimizle çalışacağız” dedi.

Geç alınmış bir karar, kağıt üzerinde kalmasın

Metronun halen kullanılan 13.5 kilometrelik birinci hattının temeli 1996 yılında atılmış, 14 yılda tamamlanabilen hat 2010 yılında açılabilmişti. Bu durumu hatırlatan Şehir Plancısı Ulaş Çetinkaya, “Metronun ikinci etabının inşaatı, uygulaması ve faaliyete geçmesi umarım birinci etap gibi olmaz” dedi.

2009 yılında yayınlanan 9’uncu Kalkınma Planı’nda Adana, Ankara, İzmir ve İstanbul raylı sistemlerinin Ulaştırma Bakanlığı’na devredileceği kararı olduğunu hatırlatan Çetinkaya, şöyle konuştu:

“Burada belirtilen dört şehrin sadece ikisi, Ankara ve İstanbul devir alındı, Adana ve İzmir alınmadı. Bunun sebebinin bu şehirleri farklı siyasi partilerin yönetmesi olduğunu herkes biliyor. Geldiğimiz nokta itibariyle Metro ikinci hattının yatırım programına alınması geç kalınmış bir karar. Umarım Kalkınma Planı’ndaki gibi kağıt üzerinde kalmaz. Çünkü Adana’da Yatırım Programına alınan çok büyük projeler var. Bunlardan biri de İmamoğlu’nda yaklaşık 6 bin hektarlık Yedigöze Sulama Projesi ki yıllardır yatırım programına alınıyor ama çok az yatırım yapılıyor ya da hiç yapılmıyor. Bundan dolayı alınan kararların kağıt üzerinde değil, Adana için uygulanması gerekiyor. Ayrıca ulaşım sisteminin sadece raylı sistem boyutunda ele alınmaması, kentin bütününe yönelik, şehir içi ve şehirlerarası olacak şekilde yeniden kurgulanması gerekiyor.”