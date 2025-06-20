Yenişehir, tarım ile Libya’ya açılacak

EKONOMİ/BURSA

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Libya Ticaret, Sanayi ve Tarım Odaları Genel Birliği Fuarlar İdaresi Başkanı İsam Abu Abdullah Aloul, ANASİAD Başkanı Hakan Birkan ve beraberindeki heyeti Yenişehir’de ağırladı. Yenişehir Belediyesi Tarihi Bina’da gelen heyeti karşılayan Belediye Başkanı Ercan Özel, Yenişehir tarımı için önemli bir adım daha atıldığını ifade etti. Daha önce Libya’ya yaptıkları ziyarette Yenişehir tarımını kendilerine anlattıklarını hatırlatan Özel, ilçenin tarım ve lojistik imkanlarını anlatan bir sunum yaparken, “Yenişehir’in verimli topraklarını anlatmıştık. Bugün de bizzat gösterdik. Birlikte bezelye tarlasına giderek yapılan hasadı inceledik. Coğrafi İşaret Belgesi Alan Yenişehir Biberi’nin toprağa ekilmesine şahitlik ettiler.. Yenişehir’de üretilen ürünlerin yapım sürecinden paketlenme sürecine kadar her aşamayı tek tek incelediler” diye konuştu.

Havalimanı büyük bir fırsat

Libya’nın, Afrika’nın 4’ncü büyük ülkesi olduğunu dile getiren Özel, “Petrol zengini bir ülke ancak verimli tarım alanları yok. Bu anlamda Libya’nın özellikle yaş sebze ve meyveye ihtiyacı var. Bu ihtiyacı Yenişehir’den giderebiliriz. Libya aynı zamanda Afrika pazarına da giriş anahtarı olabilir. Bu konuda özellikle kargo taşımacılığında en uygun hava limanlarından biri olan Yenişehir Uluslararası Havalimanı’nın potansiyelinden yararlanmak istiyoruz. Buradan Libya’ya 2 buçuk saat gibi kısa bir sürede yaş sebze meyvelerimizi ulaştırabiliriz. Ayrıca Havaalanımızda bulunan 8 soğuk hava deposundan da yararlanılarak, Yenişehir’in tarım ürünlerinin Libya’ya kolayca ulaşmasını sağlayabiliriz” diye konuştu.

Libya Ticaret, Sanayi ve Tarım Odaları Genel Birliği Fuarlar İdaresi Başkanı İsam Abu Abdullah Aloul da Yenişehir ziyaretini değerlendirirken “Bugün yaptığımız incelemelerde Yenişehir’deki tarım potansiyelinin ne kadar büyük boyutta olduğunu gözlemledik. Çok kısa bir süre içinde Yenişehir’e hem devlet yetkilileriyle hem de yatırımcılarla tekrar geleceğiz. Yenişehir Türkiye’nin önemli bir tarım deposu. İnşallah bir anlaşma yapacağız” ifadelerini kullandı.