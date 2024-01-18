Bakioğlu Grubu, sürdürülebilir gelecek için adım atmaya devam ediyor

EKONOMİ / İZMİR

Bakioğlu Holding kurumsal değerleri arasında da yer alan ‘Sosyal sorumluluk bilinci taşırız’ ilkesi, başarılı projeler ve iş birlikleriyle hayat buluyor.

Bakioğlu Holding Yönetim Kurulu Üyeleri ve grup şirketlerinin kurucusu olduğu Hayat Boyu Öğrenme, Mesleki Eğitim ve Geliştirme Derneği (HBODER) koordinatörlüğünde, Ege Orman Vakfı, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Polonya merkezli Sivil Toplum Kuruluşu OBEZ ortaklığında yürütülecek İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı – Geleceğimizi İklim Değişikliğine Uyumlaştırma Projesi’nin hibe sözleşmesi 14 Aralık 2023 tarihinde imzalandı. Proje kapsamında; Ege Orman Vakfı’na ait zeytinlikte kullanılmayan bina ve bahçesinin Ekoloji Eğitim Merkezine dönüştürülmesi ve yakında bulunan ormanın içerisinde 3 km’lik alanda eğitim istasyonlarının kurulması hedefleniyor.

Ege Orman Vakfı ve HBODER’in de parçası olduğu, İzmir Ticaret Borsası koordinatörlüğünde yürütülen IKG PRO Geleceğin İnsana Yakışır İşlerinin Desteklenmesi Hibe Programı – Teknoloji ile Köklerimize Tutunuyoruz Projesi ise Ekim ayında başladı ve açılış toplantısı başarıyla gerçekleşti. Proje kapsamında öncelikli olarak tarım ve gıda alanında yüksek öğrenim gören öğrencilere ve mezunlara yönelik Bilgi Teknolojileri temelli Tarım 4.0 uygulamaları ve eğitime erişimi kısıtlı olan tarım işçileri için budama, hasat ve ağaç bakımı konularında teorik ve pratik eğitimlerin verilmesi planlanıyor.

Bu iki projenin yanı sıra, Ege Orman Vakfı, Polonya’dan Gdynia Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi ortaklığı ile hibe desteği alan Town Twinning for a Green Future Hibe Programı – Yeşil Gelecek için İkiz Dönüşüm Ortaklığı Projesi ise kasım ayında başladı. Proje kapsamında; Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planlarının hazırlanması ve eylem planlarına yönelik sektörel hedeflere ait verilerin dijital olarak izlenmesi ile ilgili araçların geliştirilmesi planlanmaktadır. Projenin açılış toplantısı 23 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.