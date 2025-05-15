Autopromotec’te gündem yapay zeka olacak

İZMİR / EKONOMİ

Türk otomotiv sektörünün de yoğun ilgi gösterdiği Autopromotec – Uluslararası Otomobil ve Yedek Parça Fuarı 21-24 Mayıs tarihlerinde İtalya’nn Bologna kentinde gerçekleştirilecek. Fuarın ana temalarından biri yapay zeka olacak.

Autopromotec’in 60 yıllık geçmişi ile otomotiv ve satış sonrası sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Autopromotec CEO’su Renzo Servadei, “Bu yıl fuarımızın ana motiflerinden biri yapay zeka olacak. Yapay zekadan bahsedildiğinde, uzak ve erişilemez bir dünya değil, teknolojik yeniliklerin son derece kısa bir zaman diliminde ve daha az kaynak kullanılarak tasarlanmasına izin veren bir teknoloji düşünülmeli. Bu, tüm sektörlerde, teknolojik evrimin yalnızca yeni güç kaynaklarıyla ilgili alanlarda değil, aynı zamanda bağlanabilirlikle ilgili tüm alanlarda son derece hızlı olduğu anlamına gelir. Seviye 3 otonom sürüş araçları ortaya çıkıyor ve en azından İtalya'da, aynı zamanda dünyanın diğer bölgelerinde de ADAS'ın (Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi) benimsenmesi artık zorunlu. Bu, bakımın geçmişte olduğu gibi sadece mekanik ve elektronik kısımda değil, aynı zamanda yazılım kısmında da önemli beceriler kazanması gerektiği anlamına geliyor” dedi.

Fuara Türk otomotiv endüstrisinden çok sayıda katılımcı ve ziyaretçi beklediklerini vurgulayan Servadei, “Türkiye'nin sadece araçlar için değil, aynı zamanda birçok Avrupa otomobil üreticisinin yararlandığı bileşenler ve lastikler için de ana üretim merkezlerinden biri olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, Türk ve İtalyan endüstrileri arasındaki sinerjilerin uzun vadeli olacağını ve otomotiv üretiminin daha fazla bölgeselleşmesi varsayımı doğrultusunda daha fazla beklentiye sahip olacağını düşünüyoruz. Bu, araç bakımı da etkileyecektir” görüşünü savundu.

Mevcut değiştirme hızına bakıldığında, geleneksel termal araçların uzun yıllar boyunca önemli bir filoya sahip olmaya devam edeceğini söyleyen Servadei, “İkincisi, hibrit araçların hala bir termal kısmı var. Son olarak, elektrikli araçlar, farklı itiş güçlerinin yanı sıra, üstyapı, süspansiyonlar, kontrol panelleri gibi geleneksel araçlara benzer birçok unsura sahipler. Ayrıca, bazı unsurlar artık mevcut değilse, diğerleri ekleniyor, bağlantı unsurları, şarj sistemleri, yeni eğlence olanakları, bu nedenle, bazıları henüz keşfedilmemiş olan çok daha fazla iş fırsatı olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden zengin bir etkinlik takvimi planladık. Web sitemizde danışılabilecek özel konferansların bir listesi bulunuyor. Doğrudan katılımcılar tarafından düzenlenen kurumsal konferanslar, ev sahipliği yapılan toplantılar ve teknik oturumlar arasında, neredeyse tüm otomotiv satış sonrası sektörünü kapsayan yaklaşık 100 etkinliğimiz var. Bağlantılı otomobillerin olduğu zamanlarda, aslında, geleneksel sektörün dışında bile becerilere sahip olmak gerekiyor” diye konuştu.

“Firmalar sürdürülebilirlikteki yeniliklerini paylaşacaklar”

Otomotivin, çevresel etkiyi azaltmak için en önemli araştırmaların yapıldığı, daha sonra diğer sektörlerde de uygulanan araştırma ve çözümlerin başında geldiği sektörlerden biri olduğunu hatırlatan Servadei, “Hepsi için bir örnek katalitik sistemler. Etkinliği düzenleyen şirket olan Promotec, halihazırda sürdürülebilir bir şirket olarak sertifikalandırıldı ve etkinlik için de sertifika almak için aktif olarak çalışıyor. Fuarda bu alandaki yeniliklerini sunan önemli katılımcılarımız olacak. Lastik kaplamalarının tarihsel varlığına ek olarak, kullanılmış ve yenilenmiş bileşenlerin geri kazanımı, restorasyonu ve yeniden pazarlanması ile ilgilenen şirketlere, motor yenilemeye ayrılmış geniş bir alana ve konunun evrimi ile ilgili önemli konferanslara da ev sahipliği yapacağız. ANFIA’nın (İtalyan Otomotiv Endüstrisi Ulusal Birliği) etkinliğin hemen girişinde sunacağı sürdürülebilirlik temalı sergi buna bir örnek” dedi.

Etkinliğin uluslararası boyutunun başarısının sırlarından birini olduğunu vurgulayan Servadei, “Aslında İtalya'da, üretimlerinin %90'ından fazlasını ihraç eden dünyanın en büyük ekipman üreticisi yoğunluğuna sahibiz. Bu, uluslararası alıcıları Bologna'ya çekiyor ve bu alıcılar çeşitli ülkelerde genellikle sadece ekipman değil, aynı zamanda bileşenler ve yedek parçalar da dağıtıyor. Buna ek olarak AP'nin, hem ajanslar hem de çeşitli elçilikler aracılığıyla en önemli uluslararası alıcıları seçip sergiyi ziyaret etmeye davet eden kamu kurumlarından güçlü bir desteğe sahip olması gerçeği de var. Son olarak, Figiefa ve BIPAVER gibi çok sayıda uluslararası dernek, uluslararası toplantılarını Bologna'da düzenleme fırsatını değerlendiriyor. Autopromotec'in sosyal temelinin ilişkisel olduğunu unutmayalım: bunlar, tek amaçları işi tanıtmak olan, diğer derneklerle doğrudan diyalog kuran dernekler. Bu nedenle, 2025'te önceki sayılara ulaşacağımızı ve onları geçeceğimizi öngörebiliriz” diye konuştu.

Gelecekte otomotiv satış sonrası ve servis ekipmanı endüstrisindeki operatörler arasında hem talep hem de arz açısından sinerji yaratmak gerekeceğine dikkat çeken Servadei, şunları söyledi: “Bağlantılı otomobiller ve yeni mobilite stilleri aslında bizi giderek daha fazla öngörücü bakıma ihtiyaç duymaya yönlendirecek ve bu da arz tarafında farklı becerilerin, ekipmanların, yedek parçaların, lojistiğin ve giderek daha gelişmiş yazılımların ağ oluşturmasını ve talep tarafında bu tür bir operasyonun bölge genelinde yaygın bir şekilde gerçekleştirilme olasılığını gerektiriyor. Bu nedenle, otomobil tamir operatörlerinin giderek daha fazla bir araya gelme eğiliminde olması muhtemeldir.”

Fuarın katılımcılarına yalnızca sergi değil, bilgi ve ağ oluşturma platformu da sunduğunu ifade eden Servadei, “Amacımız her zaman Autopromotec'i sadece ürünler için bir vitrin değil, aynı zamanda bir buluşma ve tartışma yeri haline getirmek oldu. Bu nedenle sektördeki uzmanlara ve profesyonellere ses ve alan vereceğiz. Sürdürülebilirlik, bağlantı, yapay zeka ve cinsiyet eşitliği hakkında konuşacağız. Etkinlikleri üç makro kategoriye ayırdık: Autopromotec tarafından doğrudan organize edilen kurumsal olanlar, ev sahipliği yapılanlar ve son olarak katılımcıların kendileri tarafından organize edilen ve vakaların büyük çoğunluğunda çeşitli stantlarda düzenlenen tüm teknik oturumlar ve demolar var. Bizce yeni teknolojiler sadece incelenmemeli, aynı zamanda çalışırken görülmeli” bilgilerini verdi.

“Satış sonrası sektörü yeni araç pazarından daha az oynak”

Sık sık araç pazarındaki türbülanslarla ilgili haberler yapıldığını hatırlatan Servadei, “Elbette bu endişe kaynağı olmaktan başka bir şey olamaz, ancak aynı zamanda satış sonrası pazarın genellikle yeni araç üretimine karşıt döngüsel olduğunu da unutmamalıyız. Yeni araç pazarı herhangi bir nedenle gerçekten daralırsa, kullanıcılar açıkça eski araçları kullanmaya devam etmek zorunda kalacak ve bu da bakım gerektirecektir. Birçok çalışma, satış sonrası sektörünün yeni araç pazarına göre son derece daha az oynak olduğunu gösteriyor. Bu nedenle sektörü çok daha dirençli olarak görüyoruz. Fuar, tanımladığımız durumun pratik bir temsili olacak” diye konuştu.

Dijitalleşme ve yapay zekanın satış sonrası hizmetleri dönüştürdüğüne vurgu yapan Renzo Servadei, şunları söyledi: “Basit bir örnek vermek gerekirse, eskiden ön camı değiştirmek için sadece camı değiştirmeniz yeterliydi, bugün camın içindeki sensörlere bağlı tüm kontrol ünitelerini yeniden kalibre etmeniz gerekiyor. Eskiden bir ışık söndüğünde ampulü değiştirmek yeterliyken, bugün modern teknolojiyle karmaşık seri işlemler yapmak gerekiyor. Bu liste uzayıp gidebilir. Dolayısıyla bu bir yenilik değil, 'Yazılım Tanımlı Araç' olarak adlandırılan aracın evrimiyle uyumlu, otomobil tamirine yaklaşmanın yeni bir yolu. Dolayısıyla Autopromotec gibi bir sergiye katılmak artık bir seçenek değil, geçmişe göre çok daha hızlı gelişen zamana ayak uydurmak istiyorsanız gerçek bir zorunluluk haline geliyor.”