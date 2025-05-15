Gümüşer: Kadınların İş Dünyasında Daha Güçlü Bir Şekilde Yer Almasını Destekliyoruz

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş sanayi sektöründe kadınların etkinliğini artırmak ve üretimde daha güçlü bir rol üstlenmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Sanayide Kadın Eli Projesi", düzenlenen lansman programıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ile TOBB Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde başlatılan proje, kadınların sanayi ekosisteminde daha görünür hale gelmesini, istihdam fırsatlarının artırılmasını ve üretime kadın odaklı yaklaşımların entegre edilmesini hedefliyor.

Kadının Gücüyle Dönüşen Sanayi

Kahramanmaraş sanayisinin büyüme hedeflerine kadın gücünü de dâhil etmeyi amaçlayan proje, şehrin üretim yapısında kapsayıcılığı artırarak ekonomik ve sosyal kalkınmaya önemli bir katkı sunmayı amaçlıyor.

Proje kapsamında çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalarla iş birliği yapılacak. Kadınlara özel olarak geliştirilecek mesleki eğitim programları sayesinde, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün kadınlardan sağlanması hedefleniyor. Aynı zamanda proje, kadınların teknik becerilerinin yanı sıra liderlik, problem çözme ve dijital yetkinlik gibi alanlarda da gelişimini destekleyecek.

Lansmana Katılım Yoğun Oldu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen lansman programına; KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Beşen, KMTSO Başkan Vekili Hikmet Gümüşer, TOBB KGK Başkan Yardımcısı Fatma Aydoğdu, İŞKUR İl Müdürü Ali Güner, TOBB Girşimcilik Müdürü Duygu Kılıç Çanakcımaksutoğlu, TOBB Doğu Akdeniz Bölge Başkanı Yeşim Uğutmen, TOBB Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Betül Zabun Kenger, OSB Başkanları, akademisyenler ve kadın girişimciler katıldı.

Yasım: Kadınlarımızın Sanayide Etkin Rol Alması Toplumsal Bir Gelişimdir

Programda konuşan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, şunları söyledi: “Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi olarak böyle anlamlı ve vizyoner bir projeye ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Üniversitelerin görevi yalnızca bilgi üretmek değil, aynı zamanda bu bilgiyi toplum yararına kullanmaktır. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz lansman da bu anlayışın en somut örneklerinden biridir. Kadınlarımızın sanayide etkin rol alması, sadece ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal bir gelişimdir. Bizler akademik kurumlar olarak bu süreçte nitelikli insan kaynağı yetiştirmenin ve kadınlara yönelik teknik eğitimler geliştirmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Geleceğin mühendisleri, tasarımcıları, yöneticileri arasında daha fazla kadını görmek istiyoruz. Bu anlamda atılan her adım, sadece bugünün değil, yarının kalkınmasına da katkıdır. Projeye emeği geçen tüm kurum ve bireylere teşekkür ediyorum.”

Beşen: Projenin Hayırlı Olmasını Diliyorum

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen, şunları kaydetti: “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrimizin gelişimine katkı sağlayacak her projeyi desteklemekten onur duyuyoruz. 'Sanayide Kadın Eli Projesi', kadın emeğini ve üretkenliğini görünür kılarak hem ekonomik hem de sosyal kalkınmanın önünü açan önemli bir girişimdir. Kadınlarımızın sanayi alanında daha fazla yer alması, şehrimizin potansiyelini en verimli şekilde değerlendirmemiz anlamına gelir. Bugün burada başlatılan bu proje sayesinde, kadınlarımız mesleki eğitimlerden geçecek, sanayi ile buluşacak ve kendilerini daha güçlü hissedeceklerdir. Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlarımızın bu yolculuğunda ihtiyaç duydukları her noktada destek sunmaya hazırız. Projenin hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum.”

Gümüşer: Kadınların İş Dünyasında Daha Güçlü Bir Şekilde Yer Almasını Destekliyoruz

KMTSO Başkan Vekili Hikmet Gümüşer, konuşmasında şunları dedi: “Sanayide Kadın Eli Projesi, sadece bir istihdam hamlesi değil; aynı zamanda toplumsal dönüşümü, ekonomik kalkınmayı ve kadınların güçlenmesini odağına alan vizyoner bir girişimdir. Çünkü biz biliyoruz ki, bir toplumun gelişmişlik düzeyi kadınlarının üretime katılımıyla doğrudan bağlantılıdır. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu anlayışla kadınların iş dünyasında daha güçlü şekilde yer almasını destekliyoruz. Bu kapsamda şehrimize kazandırdığımız Kahramanmaraş Kadın İş Geliştirme Merkezi (KİGEM), kadın girişimcilerimizin fikirlerini gerçeğe dönüştürdükleri, mesleki becerilerini geliştirdikleri ve üretimle buluştukları öncü bir yapıdır. KİGEM, kadının ekonomik yaşama aktif katılımını destekleyen kurumsal vizyonumuzun somut bir örneğidir.

Bugün lansmanını gerçekleştirdiğimiz bu proje ise aynı vizyonun bir devamı niteliğindedir. Deprem sonrası toparlanma sürecinde kadınların sanayiye aktif katılımı; sadece bireysel değil, toplumsal bir iyileşme süreci başlatacaktır. Kadınların eli sanayiye değdikçe, şehrimizin çehresi değişecek, üretim gücümüz daha da artacaktır. Projede emeği geçen, başta Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulumuz olmak üzere tüm kurum ve paydaşlara yürekten teşekkür ediyorum.”

Aydoğdu: Türkiye’nin Dört Bir Yanında Kadın Girişimciliğini Desteklemek İçin Çalışıyoruz

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Aydoğdu, şunları söyledi: “Bugün burada, kadınların üretimdeki rolünü daha da güçlendirecek ve onları sanayinin merkezine taşıyacak bir projeyi sizlere tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 'Sanayide Kadın Eli Projesi', kadınlarımızın yalnızca iş gücü olarak değil; çözüm üreten, liderlik eden, yenilik getiren bireyler olarak üretim sürecine entegre edilmesini amaçlıyor. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak bizler, Türkiye’nin dört bir yanında kadın girişimciliğini desteklemek için çalışıyoruz. Kahramanmaraş’ta da bu güzel birliktelik ile kadınlara yönelik özel eğitimler, koçluk programları ve teknik destek süreçleri başlatıyoruz. Kadınlarımız sadece makineleri değil, aynı zamanda üretim anlayışını da dönüştürecekler. Bu proje, kadın emeğinin değerini ortaya koyarken aynı zamanda geleceğin sanayisine kadın aklıyla yön verilmesini sağlayacak. Hep birlikte, daha güçlü bir ekonomik yapı kuracağımıza inancım tamdır.”

Kenger: En Büyük Gayemiz, Kadınlarımızın İş Dünyasında Aktif Rol Almasını Sağlamak

TOBB Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Betül Zabun Kenger ise şu ifadelere yer verdi: “Bugün burada, Kahramanmaraş’ta kadının üretim gücünü artırmayı hedefleyen çok anlamlı bir projeyi tanıtmak için bir araya geldik. 'Sanayide Kadın Eli Projesi', sadece bir istihdam projesi değil; aynı zamanda kadınların üretim süreçlerine liderlik etmesini, fikir geliştirmesini ve dönüşümün öznesi olmasını hedefleyen vizyoner bir çalışmadır. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak en büyük gayemiz, kadınlarımızın iş dünyasında aktif rol almasını sağlamak. Bu proje ile sanayideki kadın görünürlüğünü artırmanın yanı sıra, onların eğitim, mentorluk ve kariyer gelişimi gibi alanlarda da desteklenmesini amaçlıyoruz. Özellikle tekstil ve metal gibi Kahramanmaraş’ın lokomotif sektörlerinde kadın gücünü hissettirmek istiyoruz. Kadınların üretimde daha güçlü yer aldığı bir Kahramanmaraş hayaliyle yola çıktık. Bugün attığımız bu adım, sadece bugünün değil, geleceğin kadın liderlerini de yetiştirecek bir adımdır. Hepinize katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.”



Uğutmen: Kadınların Sanayide Olması Rekabet Gücümüzü Artırır

TOBB Doğu Akdeniz Bölge Başkanı Yeşim Uğutmen, konuşmasında şunları dile getirdi: “Sanayi, sadece makinelerle değil, aynı zamanda insanla büyür. Ve kadının eli değdiğinde bu büyüme çok daha sürdürülebilir ve yaratıcı hale gelir. Kadınların sanayide yer alması, sadece sosyal bir gereklilik değil, aynı zamanda ekonomik bir zorunluluktur. Bu proje ile birlikte hem sanayideki yetkin kadın iş gücünü artıracağız hem de üretimin her aşamasına kadın bakış açısını katacağız. Kadınların olduğu bir üretim modeli, daha güçlü bir rekabet gücü demektir. Bu kıymetli projede yer almaktan büyük gurur duyuyorum.”



Çanakcımaksutoğlu: Genç Kadınlarımıza İlham Vermek En Değerli Kazanımımız Olacak

TOBB Girişimcilik Müdürü Duygu Kılıç Çanakcımaksutoğlu ise şu ifadeleri kullandı: “Sanayi, artık yalnızca fiziki güçle değil, zihin gücüyle ilerliyor. Bu noktada kadınlarımızın özellikle dijital yetkinlikleriyle, analitik bakış açılarıyla, problem çözme becerileriyle öne çıktığını görüyoruz. ‘Sanayide Kadın Eli Projesi’ sayesinde, Kahramanmaraş’ta sanayiye genç kadınlarımızın da ilgisini artırarak onlara ilham verecek örnek başarı hikâyeleri ortaya koyacağımıza inanıyorum. Projede yer almak, geleceğe atılan en anlamlı adımlardan biri. Hep birlikte bu dönüşümü başaracağız.”



Programda TOBB KGK Başkan Yardımcısı Fatma Aydoğdu ile Proje Komite Üyesi Ebrar Akkaya proje detaylarını paylaştı.