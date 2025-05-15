MAGİAD Başkanı Bozyaka: “Huzur, ancak adaletin ve demokrasinin üzerinde yükselirse kalıcı olur”

MANİSA / EKONOMİ

Manisa Genç İş İnsanları Derneği (MAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Güngör Serdar Bozyaka, ülkede huzurun ancak adaletin ve demokrasinin üzerinde yükselmesi halinde kalıcı olacağını belirtti.

Yaptığı yazılı açıklamada Türkiye’nin uzun yıllardır ekonomik dinamizmiyle, genç nüfusuyla ve girişimci ruhuyla büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Bozyaka, ancak bu potansiyelin hayata geçirilmesinin, yalnızca yatırım teşvikleriyle değil; toplumsal iklimin güven veren bir yapıya kavuşmasıyla mümkün olduğuna dikkat çekti.

Son dönemlerde kamuoyunda, ülkenin uzun süredir karşı karşıya olduğu kimi sorunların çözümüne dair beklentilerin arttığı bir sürece tanıklık edildiğini belirten Bozyaka, “Bu gelişmeleri, toplumun tüm kesimleri gibi bizler de dikkatle izliyor, umutlu ama aynı zamanda temkinli bir iyimserlik içinde değerlendiriyoruz. Çünkü tecrübeyle biliyoruz ki; sadece sessizlik bir huzur belirtisi değildir. Kalıcı huzur, ancak kapsayıcı bir demokrasiyle, herkesin hukuk karşısında eşit hissettiği bir düzenle ve özgürlüklerin teminat altına alındığı bir toplumsal yapıyla sağlanabilir. Gerçek istikrar; sadece çatışmasızlık değil, adaletin her birey için ulaşılabilir olduğu bir düzendir” dedi.

Gerçek barışın yalnızca güvenlik kaygılarının azalması değil, toplumsal güvenin ve eşitliğin tesis edilmesi olduğunu vurgulayan Bozyaka, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu bağlamda, atılması muhtemel her adımın sadece günü kurtaran politikalarla değil; demokrasiyi güçlendiren, hukuk devletini yeniden inşa eden ve toplumsal bütünleşmeyi esas alan bir yaklaşımla ele alınması gerektiğine inanıyoruz. MAGİAD olarak, Türkiye’nin geleceğine dair iyimserliğimizi koruyoruz. Ancak bu geleceğin teminatı, yalnızca dışsal sessizlikte değil; içsel güvenin ve kurumsal adaletin varlığındadır. Toplumun tüm kesimleri, oluşacak yeni iklimin yalnızca bir geçiş süreci değil; aynı zamanda bir demokratikleşme hamlesi olması yönünde talepkâr olmalıdır. Çünkü biz inanıyoruz ki:

Ekonomi güvenle büyür. Güven hukukla başlar. Hukuk ise ancak özgürlük ve eşitlikle anlam kazanır.”