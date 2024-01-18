GÜİD, yola Metin Güneş ile devam ediyor

Muhammet Yiğitoğlu / KONYA

Gübre Üreticileri, İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği (GÜİD) genel kurulunda, Metin Güneş yeniden başkanlığa seçildi. 2003 yılında kurulan; organik, inorganik, mikrobiyal ve solucan gübresi gibi alanlarda faaliyet gösteren 180 üyeli GÜİD genel kurulunda divan başkanlığını Ufuk Onuk, divan üyeliklerini ise Rafet Uygur, Doğan Erdoğan ve Altay Batur yaptılar.

Atatürk’ün ‘’Tarım milli ekonominin temelidir.’’ vecizesi doğrultusunda Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılını bitirmenin gururuyla birlikte yeni bir yüzyıla başlamanın heyecanını taşıdıklarını belirten GÜİD Başkanı Metin Güneş, yaşanılan salgın süreci, deprem felaketi, savaşların gıdanın önemini bir kez daha gösterdiğinin altını çizdi.

Bitkisel üretimde birim alanda verim ve kalitenin yüksek olması için gerekli olan ihtiyaçların en önemlilerinden birinin gübre olduğunu belirten Güneş, GÜİD üyelerinin bilinçli gübrelemenin yaygınlaşmasında önemli görevler üstlendiğini belirtti.

"Türk Gübre Sektörü 60 Ülkeye İhracat Yapıyor"

Gübre sektörünün bitkisel üretimin temeli olması dışında, oluşturduğu istihdam, sağladığı katma değer açısında da dinamik bir iş kolu olduğunu söyleyen Güneş, 60 ülkeye ihracat yaptıklarını belirtti.

Güneş sözlerine şöyle devam etti; “ 2020 yılında ülkemizde 7,1 milyon ton olan gübre tüketimi 2021 yılında 6,4 milyon tona, 2022 yılında ise 5,9 milyon tona gerilemiştir. 2023 yılında ise yaklaşık 7 milyon ton kimyasal 400 bin ton organik ve organomineral olmak üzere 7,5 milyon ton gübre tüketildiği tahmin edilmektedir. Her geçen gün kullanımı artan özel gübre sektörü özellikle ar-ge, ihracat destekleri artırılmalıdır. Bununla birlikte kapasite artırımları, üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve paketleme sistemlerinde tam otomatik sistemlere geçilmesinde desteklerin verilmesi büyük önem arz etmektedir.

Hammadde kaynakları nedeniyle dışa bağımlı olmamız sebebiyle hammaddeye erişim kolaylıklarının sağlanması, lojistik desteklerinin verilmesi özellikle klasik gübre üreticileri için çok önemlidir. Sakarya gazının gübre sektörüne öncelikli verilecek olması ülkemiz açısından büyük önem arz eden bir konudur. Faizlerin yüksekliği, finansal kaynaklara erişim zorluğu sektörümüzü olumsuz etkilemektedir. Gübre sektörüne özel faiz indirimleri yapılması Türk çiftçisinin gübreye erişimine büyük kolaylıklar sağlayacaktır.

2018 yılından beri uygulanmaya çalışılan GTS isimli gübre takip sisteminin mutlak suretle yeniden dizayn edilmesi gerekmektedir. Sistemle ilgili sorunların başladığı günden beri bitmemesi, maliyetinin yüksekliği gübre sektörünü fazlasıyla zorlamaktadır.”

Genel kurulda tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım ‘’Cumhuriyetten günümüze tarım’’ konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Yoğun ilginin gösterildiği genel kurulda yapılan oylama sonucu; yeni dönem yönetim ve denetim kurulu şu isimlerden oluştu.

Yönetim Kurulu Asil Üyeler; Metin Güneş, Gökhan Uzunoğlu, Yaşar Aydın, Canan Yılmaz, Hakan Güneş, Hakan Pakalın, Yeşim Özdemir

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler; Enis Hekimoğlu, Fatoş Nihan Kalender, İlker Kaan Ulusoy, Efe Uluç, N. Eren Çelebi, Raşit Ersöz, Ahmet Hamdi Abbasoğlu

Denetim Kurulu Asil Üyeler; Barış Büyükyörük, M. Tunç Gençer, Uğur Yüksel

Denetim Kurulu Yedek Üyeler; Emrah Tatlı, Harun Eltut, İbrahim Oflaz