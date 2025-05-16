Yaş meyve sebze ihracatı nisanda yüzde 12 arttı

MERSİN/EKONOMİ



Türkiye’de yaş meyve sebze sektörünün lideri olarak koordinatörlük ve sekretarya hizmetlerini yürüten Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin nisan ayında sektör ihracatına 100,2 milyon dolar değerle yüzde 42 oranında destek verdiğini kaydeden Başkan Ferhat Gürüz, “Türkiye’nin nisan ayındaki yaş meyve sebze ihracatı, dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktarda yüzde 8’lik bir düşüş yaşanmasına rağmen, değer bazında yüzde 12’lik artış kaydedilerek toplam 237,5 milyon dolar gelir elde edildi. Bu durum, sektörün daha katma değerli ihracat yapma yönündeki dönüşümünü ortaya koydu” dedi.



Nisan ayı ihracat raporlarının Türkiye yaş meyve sebze ihracatında miktar bazında düşüş olsa da, değer bazında sürdürülebilir bir büyüme eğiliminin güçlendiğini yansıtan bir tablo ortaya çıkardığını ifade eden Başkan Ferhat Gürüz, “Katma değerli ürün stratejileri, hedef pazarlardaki çeşitlilik ve yeni ihracatçı illerin sisteme entegre olması, sektörün geleceği adına umut vadediyor. Sürdürülebilir tarım uygulamaları ve kalite odaklı üretimle desteklendiğinde, Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatında küresel rekabet gücünü daha da artıracağına inanıyoruz.” diye konuştu.

“Mandalina ihracat değeri yüzde 220 gibi çarpıcı bir oranda yükseldi”

Nisan ayındaki sektör ihracatını ürün gruplarına göre değerlendiren Başkan Ferhat Gürüz, şunları söyledi: “Söz konusu dönemde en fazla ihracatı yapılan grup, %20’lik artışla 125,1 milyon dolarlık gelir sağlayan taze sebzeler oldu. Bu kalemde özellikle domates, biber ve kabakta değer bazında anlamlı artışlar sağladık. Domates, 57,8 milyon dolarla tüm ürünler arasında zirvedeki yerini korurken, biber 33,4 milyon dolarla ikinci sıraya yükseldi. Kabakta ise 11,8 milyon dolar değere ulaşıldı. Taze meyve grubu, hem miktarda hem de değerde düşüş yaşayarak 36,1 milyon kilogram ve 46 milyon dolar seviyesinde kaldı. Bu düşüşte elma, çilek ve şeftali gibi ürünlerin ihracatındaki sert azalmalar etkili oldu. Ancak hurma ve erik gibi bazı meyvelerde artan birim fiyatları, bu grupta da kalite ve katma değer odaklı bir yönelime işaret etti. Miktarda yüzde 29 düşüş yaşanmasına karşın, narenciye grubu yüzde 36’lık değer artışıyla 62,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu artışta limon ve mandalina ihracatındaki değer bazlı sıçrama başrol oynadı. Özellikle mandalina ihracat değeri yüzde 220 gibi çarpıcı bir oranda yükseldi. Irak ve Rusya narenciyede en büyük pazarlar olmaya devam ederken, Polonya ve Sırbistan gibi Avrupa ülkelerinde yaşanan artışlar da dikkat çekici oldu."



“Irak, yaş meyve ve narenciyede en hızlı değer artışı sağladığımız pazar”

Nisan ayı yaş meyve sebze pazarında yüzde 35,7 pay ile Avrupa Birliği’nin ilk sırada yer aldığını, Bağımsız Devletler Topluluğu’nun yüzde 35,1 payı bulunduğunu kaydeden Başkan Ferhat Gürüz, yılın dördüncü ayındaki sektör ihracatını ülkelere göre değerlendirirken şöyle konuştu: “Nisan ayında en fazla yaş meyve sebze ihraç ettiğimiz ülkeler listesinde Rusya, Romanya, Irak, Ukrayna ve Almanya pazarlarının toplam payı yüzde 63 düzeyinde ortaya çıktı. Rusya’ya 43,3 milyon dolar, Romanya’ya 35,5 milyon dolar, Irak’a 31,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu ülkeleri 22,9 milyon dolar değer ile Ukrayna ve 16,2 milyon dolar değer ile Almanya takip etti. Söz konusu dönemde ihracat hacminde anlamlı artışlar sağladığımız pazarların başında Belçika, Sırbistan, Polonya, Kosova ve Irak geldi. İsveç, Hollanda, Birleşik Krallık, bu ülkeleri takip etti. Irak, hem yaş meyve hem de narenciyede en hızlı değer artışı kaydedilen pazarlardan biri oldu. Irak pazarında yaş sebzede yüzde 1.725 artışla 2,2 milyon dolar, narenciyede yüzde 83 artışla 16,3 milyon dolar değere ulaştık.”



“Türk yaş meyve sebzesi Kanada’da global vitrine çıktı”

Türk çiftçisinin alın teri ve emeğinin uluslararası pazarlarda en yüksek değerlere dönüşmesi için yüksek tempoda çalışmayı sürdürdüklerini kaydeden Başkan Ferhat Gürüz, 8-10 Nisan tarihleri arasında Kanada’nın başkenti Ottowa’da düzenlenen CPMA Kongre ve Ticaret Fuarı’nda etkin tanıtımlar yaptıklarını belirtti. Başkan Ferhat Gürüz, “Kanada’daki fuara Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği ve Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ortak stant ile katıldı ve Türk yaş meyve sebzesini global vitrine taşıdı. Fuar kapsamında Yaş Meyve Sebze ve Narenciye Kümelenmesi UR-GE Projesi kapsamında katılımcı firmalarımız yurt dışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirdi. Bu etkinlik, firmaların dış pazarları tanıması, potansiyel alıcılarla görüşmeler yapması ve uluslararası rekabet gücünü artırması açısından önemli bir fırsat sundu. İşbirliği kuruluşu öncülüğünde gerçekleştirilen bu faaliyet, hem firmaların hem de kümelerin uluslararası deneyim kazanmasında etkili bir araç olarak öne çıktı. Katılımcı firmalar, sadece pazar bilgisi edinmekle kalmayıp inovasyon, teknoloji ve sektör bilgisi gibi alanlarda iş birliği yapabilecekleri potansiyel ortaklara da ulaşma imkânı buldu” dedi.



Başkan Ferhat Gürüz, sektörde dijital dönüşümün hızlandırılmasına yönelik eğitim faaliyetlerine öncelik verdiklerini, bu kapsamda 21-22-24 Nisan tarihleri arasında "Yapay Zeka Çağında Tek Kişilik Ordu: İşletmeler için Yapay Zeka Destekli Büyüme ve Verimlilik Stratejileri" başlıklı eğitim semineri gerçekleştirdiklerini ve katılımın yüksek olmasından büyük memnuniyet duyduklarını sözlerine ekledi.