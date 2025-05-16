Mersin OSB’de verilen ‘yalın üretim’ eğitimi sona erdi

MERSİN/EKONOMİ



Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, Mersin OSB konferans salonundaki törende sertifikalarını aldı. Yalın üretimin israfı azaltıp maliyetleri düşürdüğü ve verimliliği artırdığını belirten Mersin OSB Başkanı Sabri Tekli, “Şirketler, yalın üretimle daha kısa sürede kaliteli ürünler sunabiliyor. Bu yöntem, müşteri memnuniyetini yükseltirken rekabet gücünü de artırıyor. Sizlerin Mersin OSB içerisinde eğitim almanız, teorik bilgilerinizi pratikle pekiştirme imkânı sunuyor. Bu uygulama, öğrencilerin mezuniyet sonrası iş hayatına daha hazır bireyler olarak adım atmalarını sağlıyor. Sanayi ile iç içe geçen eğitim, sektör ihtiyaçlarına uygun nitelikli iş gücü yetişmesine katkı sunuyor. Aynı zamanda öğrenciler, iş dünyasıyla erken tanışarak kariyer fırsatlarını erkenden değerlendirme şansı buluyor. Bu anlamda Mersin Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun bölgemiz içerisinde faaliyet göstermesi sizler için de bizler için de çok önemli” dedi.



Başkan Tekli, sertifika alan kursiyerleri kutladı.