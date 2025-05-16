Özgür Global Yatırım ve Helya İnşaat işbirliği güçleniyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

İnşaat ve yatırım noktasında Konya’nın önde gelen firmalarından Özgür Global Yatırım ile Konya’nın önemli inşaat firmalarından Helya İnşaat’ın işbirlikleri güçlenerek devam ediyor.

Proje ortaklığıyla İstanbul Yolu’nda Quanta Ofis Projesi’nin inşaatına başlayan iki firma şimdi de Novaland AVM karşısındaki konut arsasını satın aldı. Özgür GY ve Helya İnşaat arsaya ofis, konut ve ticari alanlardan oluşan büyük bir yaşam merkezi inşaa edecek.

“Güven odaklı çalışıyoruz”

Özgür Global Yatırım Sahibi Özgür İbrahim Yağlat, sektörde 10 yıllık tecrübeleri ile güven inşaa ettiklerini, müşterilerine profesyonel hizmet sunduklarını belirtti.

Yağlat, “Özgür Global Yatırım olarak Konya’da gayrimenkul sektöründe öncü firmalardan olduk. Profesyonel hizmet ve güven odaklı çalışıyoruz. Yatırım hizmetlerimizin yanında yeni konut ve ticari projelerin inşaa ediyoruz. Helya İnşaat ile birlikte İstanbul yolunda konumu ve mimarisi ile dikkat çeken Quanta ofis projemizin inşaatına başladık. Hızla yükseliyor. Yine Novaland AVM karşısındaki arsayı aldık. Oraya da konut, ofis ve iş merkezlerinin yer aldığı güzel bir projeye kısa sürede başlayacağız” dedi.

“Projelerimiz devam ediyor”

Konya’da Stage Residence gibi Konya’nın en prestijli projelerinden birini inşaat Helya İnşaat Sahibi Adem Çalışkan da, Özgür Global Yatırım ile işbirliklerinin güçlenerek devam ettiğini ifade ederek, “Helya İnşaat olarak sektörde 15 yılı aşan tecrübeyle yüzlerce daire inşa ettik. Projelerimiz devam ediyor. Özgür Global Yatırım ile yaptığımız güçlü işbirliği ile Quanta Ofis projemizin inşaatı başladı. Yine Novaland AVM karşısında Quanta İcon projemiz için hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Konya’ya değer katan projeler inşaa etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Özgür Global Yatırım hakkında

Özgür Global Yatırım, 2017 yılında Konya’da kurulan inşaat, alım-satım ve yatırım danışmanlığı şirketidir. Firma kalite ve güven odaklı hareket etmektedir. Aile şirketi olan firmanın yönetim kurulu başkanı Özgür İbrahim Yağlat, Mali Sorumlusu Birgül Yağlat, Kurumsal İletişim Sorumlusu Gamze Yağlat’tır. Şirketin idare merkezi Kule Plaza’da bulunmaktadır.