Özel üniversitelerde fiyatlar ikiye katlandı, taksit sayısı düştü!

Türkiye’de toplam meslek yüksek okulları dahil 79 tane özel üniversite bulunuyor. Bu üniversitelerde toplam 806 bin 558 öğrenci eğitim görüyor. Vakıf üniversitesi öğrencileri, okul ücretlerine yapılan yüksek zamlar sebebiyle kayıt yenilemekten kaçınıyor.

Nefes Gazetesi'nde yer alan habere göre; bazı üniversitelerde kayıt yenilemede istenen ücretler ikiye katlandı. Özel bir üniversitede yüzde 50 burslu hemşirelik okuyan öğrencinin eğitim ücreti 205 bin liradan 370 bin liraya çıktı.

Bir diğerinde bankacılık bölümünün eğitim ücreti 80 bin liradan 150 bin liraya, 130 bin lira olan endüstri mühendisliğinin eğitim ücreti 210 bin liraya yükseldi.

Taksit sayısı düştü

Temmuz 2024’te yayımlanan YÖK kararında, yapılacak artışlarda en çok Tüketici Fiyat Endeksindeki (TÜFE) 12 aylık ortalama oranın esas alınması ve bu kapsamdaki güncellemelerin resmi internet sitelerinden duyurulması zorunlu tutulmuştu.

Ancak özel üniversiteler, TÜFE oranına bakmadan, ekonomik krizi gerekçe göstererek yüzde 100’e varan zamları öğrencilere dayatıyor. Eğitimciler, öğrencilerin eğitim haklarının ihlal edildiğini vurguluyor. Öğrenciler ise “Ailemize yakın olmak ve ek barınma masrafı olmasın diye özel üniversite tercih ediyoruz. Ama zamlı ücretleri karşılamak mümkün değil. Eğitimi yarıda bırakabiliriz” diyor.

Fahiş okul ücretlerini kredi çekip ödeyecek olan ve hiç ödeyemeyecekler de var. Ayrıca bazı vakıf üniversiteleri yeni eğitim öğretim döneminde erken kayıt ödemelerinde taksit sayılarını da düşürme yoluna gidiyor. 8 olan taksit sayısını 6’ya indiren var.