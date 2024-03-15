Kahramanmaraş MÜSİAD’da yeni başkan Şerafettin Özcan

Ali Eskalen-Kahramanmaraş

Kongrede bir konuşma yapan Yeni Başkan Şerafettin Özcan, Kahramanmaraş MÜSİAD çatısı altında geçirdiğim yıllarda gerçekleşen programlar projeler ve verimli çalışmaların ardından bugün Kahramanmaraş MÜSİAD başkanlığı görevini almanın büyük heyecanını yaşadığını ifade etti.

Özcan, “Bu göreve şahsımı layık gören kıymetli üyeleri üyelerimize teşekkür ederken bana duydukları güvenin karşılığını vermek için büyük gayret sarf edeceğimi huzurlarınızda bildiriyorum. Yönetim kurulu ile beraber bizlere tevdi edilen görevin sorumluluklarının ve beklentilerin Türkiye’mizin içinde bulunduğu şartların bilincinde olarak hareket edeceğiz. Bölgemizdeki savaşların, küresel ekonomik krizin, doğal afetlerin, iç ve dış dış politikadaki risklerin, gün geçtikçe arttığı bugün bir an bile durmaya vaktimizin olmadığı hepimizin malumudur. Emanet edilen görevde kurumumuzu bulunduğu yerden daha ileri bir noktada taşıyacağımıza inanıyorum”dedi.

Ülkemiz ve yurtdışında sayıları gün geçtikçe artan şubeleriyle vizyon ve misyonuyla MÜSİAD Türkiye’de artık yeri doldurulamaz bir noktaya geldiğini belirten Özcan, “Günümüz küresel sisteminde Türkiye’nin bulunduğu konumdan daha kıymetli bir noktaya gelebilmesi için biz iş insanlarına büyük sorumluluk düştüğünün bilincinde hareket ederek projeler ve programlar üreteceğiz. MÜSİAD ve milletimizin ortak değerlerinden olan ticaret ahlakını da gözeterek Kahramanmaraş ekonomisinin bölgesel güç olma yolunda neferlerinden olacağız”dedi.

Özcan Sözlerine şöyle devam etti. “Ülkemiz küresel ekonomik krizin etkilerinden kurtulmak için devlet millet birlikte çalışırken Geçtiğimiz sene yaşadığımız ve maalesef Kahramanmaraş olarak merkezinde yer aldığımız Deprem felaketlerine rağmen bugün ayaktayız ve yaralarımızı sarıyoruz. Bu durumda Şehrimiz ekonomisinin bütün sorunlarının farkında olarak sorumluluk almaktan geri durmadık. Bu ağır sorumlulukta elimizden geleni yaparak şehrimiz ekonomisinin yükselişini sürdürmeye katkı sağlamak istiyoruz. Çünkü Şehrimiz ekonomisinin Türkiye ekonomisindeki yerinin doldurulamayacağı mâlumdur. Türkiye’nin bu badireleri atlatması ve öncelikle yakın bölgesinde sonra ise dünyada söz sahibi olması sağlam ve bağımsız ekonomisine bağlıdır. Sağlam ekonomi için gerekli olan şartlar MÜSİAD’ımızın prensipleriyle örtüşmektedir.