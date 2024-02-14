KalDer Bursa’nın yeni başkanı Serkan Ürkmez oldu

EKONOMİ (BURSA) - Genel kurulda konuşan Ürkmez, “KalDer Bursa Şubesi’nin Bursamızın en güçlü STK’larından birisi olduğunu gururla ifade etmek isterim. Yeni dönemde kurumların rekabet gücünü ve kurumsallaşma düzeyini yükseltmek için uyguladığımız EFQM Modeli’nin bilinirliğini artırmak, Ulusal Kalite Hareketi’ne olan ilgiyi artırmak için çalışacağız. İş dünyası, kamu, akademi ve diğer STK’larla ilişkilerimizi güçlendirmek için yeni iş birlikleri başlatacağız. En büyük gücümüz üyelerimiz ile daha yakınlaşarak, KalDer’in onlara sağladığı değeri artıracağız. Hep birlikte Türkiye Kalite Derneği Bursa Şubesi’ni daha da büyük başarılara taşıyacağımıza inanıyorum” dedi.

KalDer Bursa Şubesi’nin 2024 - 2027 dönemi yeni yönetiminde Serkan Ürkmez, Burak Yaşar, Ergün Koru, Gökhan Gündemir, Güneş Şık Savaş, Mehmet Selam, Murat Dündar Akgün, Önder Plana, Sezer Sönmez, Erol Sapçı, Emre Ataç, Erhan Aras, Özgür Şahin, Oya Baykal Taner, Hüseyin Özden, Remezan Arslan, Fatih Ağırman, Ümran Ertaş, Av. Esin Berker, Alper Pekmezcioğlu, Şener Yeğinoğlu, Hüseyin Tetik, Zafer Barış Yazan ile Ümit Semerci yer aldı.