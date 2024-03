“Karacabey tarım, turizm ve teknoloji yatırımları ile güçlenecek”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Karacabey’de 2 dönemdir belediye başkanlığını yürüten ve 31 Mart 2024 yerel seçimleri için de Cumhur İttifakı’nın Karacabey Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Ali Özkan, yeni döneme ilişkin hedeflerini ve projelerini Karacabeyli vatandaşlara anlattı. Konuşmasına Karacabey’in tarımda ülkemizdeki en önemli merkezlerinden biri olduğunu anımsatarak başlayan Özkan, Karacabey Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesini yeni dönemde kente kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Yeni yatırımlarla Karacabey’in geleceğinin sağlam temellerle inşa edildiğini aktaran Özkan, Karacabey arıtma tesislerinin inşasının da hızla devam ettiğini söylerken, yeni dönemde Karacabey Merkezi Atık Su Arıtma Tesisini de kente kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

“Yeni fuar ve etkinlik alanı yapılacak”

Karacabey’de bu yıl 12’ncisi düzenlenen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarının, Türkiye’nin dört bir yanından üretici ve çiftçilerin katılımıyla büyük ilgi gördüğünü belirten Özkan, “Bizler, Karacabey’i her anlamda daha ileri götürebilmek için çalışıyoruz. Şehrimizde düzenlenen organizasyonlara ilgi her geçen gün daha da artıyor ve yeni alanlara ihtiyaç duyuluyor. Bu noktada çok daha geniş kapasiteye sahip fuar ve etkinlik alanını Karacabey’e kazandırmak istiyoruz” dedi. Başkan Ali Özkan, 3T vizyonunun önemli parçalarından biri olan turizmle ilgili çalışmaları yeni dönemde de hız kesmeden sürdüreceklerini ifade ederken, Karacabey Longozu ve Ihlamur Ormanları Milli Parkı ile Karacabey’in turizm pastasından daha fazla pay almaya devam edeceğini ifade etti.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile ihtiyaç sahibi vatandaşların her an yanlarında olmaya devam ettiklerini vurgulayan Ali Özkan, yeni dönemde kente rehabilitasyon ve yaşlı bakım merkezi, okçuluk kompleksi, yarı olimpik yüzme havuzu, dijital gençlik ve spor merkezi ve teknoloji atölyesi kazandırmayı hedeflediklerini de söyledi. Karacabey’de çok sayıda ürünün yetiştiğini anımsatan Özkan, özellikle Karacabey’in domates, defne, kırmızı biber, soğan, saç tava, ıhlamur ve mihaliç peyniri gibi lezzetlerinin, yöresel ürün pazarı ile geleceğe taşınacağını söyledi.