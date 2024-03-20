Karatay Belediyesi, Ata Tohumlarına sahip çıkıyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Karatay Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl başlattığı “Karatay Ata Tohum Projesi” bu yıl da devam ediyor. Genetiği bozulmamış ata tohumları başvuruları başladı. Projeden faydalanmak isteyenler başvurularını Karatay Belediyesi’nin “Yanıbaşımda Karatay” mobil uygulaması üzerinde bulunan “Fırsat” bölümünden yapabiliyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; “Ata tohumlarını ulusal bir güç olarak görüyor ve atalarımızın bu kıymetli mirasını koruyup gelecek nesillerimize aktarıyoruz” dedi.

Karatay Ata Tohumu Projesi’ne bu yıl da Konyalılardan büyük ilgi

Başvurusunu tamamlayan ve barkodunu alan vatandaşlar, Karatay Belediyesi Hizmet Masası Birimi’nden barkodunu okutarak genetiği bozulmamış ata tohumlarını ücretsiz bir şekilde alabiliyor. Karatay Belediyesi’nin vatandaşlara verdiği Ata Tohumları arasında ise; köy domatesi tohumu, kıl biber tohumu, yediveren biber tohumu, köy biberi tohumu, mısır tohumu, karpuz tohumu, salatalık tohumu ve kabak tohumu yer alıyor.

Ata Tohumu doğal koşullarda yetiştirilmek için en uygun olanı

Genetiğiyle oynanmamış, herhangi bir laboratuvar ortamında müdahaleye maruz kalarak DNA dizilimi bozulmamış, lezzet ve besin değeri yüksek olarak mahsul alınan tohumlar, doğurganlığını da kaybetmediği için çoğalabilir ve sürdürülebilir bir özelliğe sahip. Söz konusu tohumlar, profesyonel çiftçiliğin yanı sıra hobi yetiştiriciliği için de uygun bir yapıya sahiptir. Bu özelliğiyle ata tohumları, kültürel bir miras olarak nesilden nesille aktarılmanın önemi artıyor. Doğal haline müdahale edilmemesi ve katkısız besin olması, tohum üretiminin artmasına da olumlu etki sağlıyor.

"Ata Tohumlarını gelecek nesillerimize kıymetli bir miras olarak bırakma hedefindeyiz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, hem üretimi yaygınlaştıracak hem de sağlığa faydaları saymakla bitmeyen ata tohumlarını gelecek nesillere miras bırakma hedefinde olduklarının altını çizdi.

Geçtiğimiz yıl başlattıkları “Karatay Ata Tohumu Projesi”ni çok önemsediklerini vurgulayan Başkan Hasan Kılca; “Karatay Belediyesi olarak mirasçısı olduğumuz bu aziz topraklara minnet ve vefa duygusuyla geçtiğimiz yıl ilk defa başlattığımız ‘Karatay Ata Tohumu’ projemiz vatandaşlarımızdan yoğun bir talep görmüştü. Yarınlarımıza güzellik, şehrimize ve tarıma bereket katacağına inanarak geçen yıl başlattığımız anlamlı çalışmamızı bu yıl da sürdürüyoruz. Üretime ve sağlığa faydaları saymakla bitmeyen ata tohumlarını gelecek nesillerimize kıymetli bir miras olarak bırakma hedefindeyiz. Ata tohumlarını ülkemiz için güçlü bir miras unsuru olarak görüyoruz ve bu amaçla da yürüttüğümüz ‘Karatay Ata Tohumu Projemize’ tüm hemşehrilerimizi katılmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.