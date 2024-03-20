Tepebaşı’nda engel yok!

ESKİŞEHİR

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç önderliğinde hayata geçirilen projeler ile bugüne kadar 81 engelli birey, iş gücüne katılarak istihdam edildi. Tepebaşı Belediyesi, engelli bireylerin topluma dahil olması, kendilerini geliştirmeleri ve özgüvenlerini kazanmaları adına gerçekleştirdiği projeler ile Türkiye’de ilk olan çalışmaları hayata geçiriyor.

Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi ile eğitim veriyor

Tepebaşı Belediyesi Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi, zihinsel yetersizliği bulunan bireylerin günlük yaşama adaptasyonlarını artırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. 2009 yılından beri faaliyet gösteren merkezde, öz bakım ve günlük yaşam becerileri, akademik dersler, sanat eğitimi, ritim, drama, spor, halkoyunları gibi alanlarda eğitim ve öğretim faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Tamamen ücretsiz olan merkezde eğitim alan, 18-70 yaş arası zihinsel yetersizliği bulunan bireylerin ulaşımları da eğitmen eşliğinde Tepebaşı Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Gökkuşağı Kafe Türkiye’ye örnek oluyor

Özel bireylerin toplumla bütünleşmesinin amaçlandığı Gökkuşağı Kafe projesi, Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor. 2011 ve 2012 yıllarında faaliyete açılan Gökkuşağı Kafe, 2 farklı merkezde zihinsel yetersizliği bulunan bireyleri toplumla bütünleştirirken bireylerin de özgüven kazanmasını sağlıyor. Özel bireylerin servis yaptığı bir alan olarak hizmet veren Gökkuşağı Kafeler ile bireylerin gelişiminin takip edilebileceği akademik çalışmalara zemin hazırlanıyor. Öte yandan proje ile bireylerin ailelerinin yaşadığı zorlukların azaltılması noktasında da fayda sağlanıyor.

Türkiye’de bir ilk hayata geçirildi

Tepebaşı Belediyesi, İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi’nin ardından Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) ile birlikte Türkiye’de bir ilk olarak Engelliler Montaj Atölyesi’ni de hayata geçirdi. "Üretene engel yok” sloganıyla Tepebaşı Belediyesi ve EOSB iş birliğiyle faaliyete geçirilen Engelliler Montaj Atölyesi’ndeki özel bireyler, aldıkları eğitimlerin ardından üretime katkı verirken, düzenlenen birçok etkinliğe de katılarak sosyal becerilerini geliştirme imkanına sahip oluyor. Bünyesindeki bireylerin gösterdiği gelişim ve başarı ile de dikkat çekmeyi sürdürdüğü atölye, gençlerin Eskişehir’de faaliyet gösteren fabrikalarda istihdam edilmesini de sağlıyor.

Bireylerin yaptığı çalışmalar arasında ise kit sıralama, profil, su tahliye borusu kapakları, beyaz eşya arka destek parçası, ocak düğmesi, menteşe pimi, led, köşe koruyucu, hazne kapağı, menteşe, ayarlı ayak, ocak sabitleme, ocak yedek parça paketleme bulunuyor. Bugüne kadar 2 atölyede toplam 17 milyon 685 bin 738 adet demonte parçanın montajı özel bireyler tarafından gerçekleştirdi

"İstihdam edilen gençlerimizin sayısı arttıkça biz de çok mutlu oluyoruz"

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “Türkiye’nin popülasyonuna baktığınızda engellilerimizin oranı yüzde 12-13 civarında. Gençlerimizin çalışmaya ihtiyacı var. Çalışmak onlara öyle iyi hissettiriyor ki; azimle ve profesyonelce çalışıyorlar ve çok mutlu hissediyorlar. Onlar bizim yüz akımız. Bu tip projelerimiz ile özel gençlerimize fırsat eşitliği sağlarken ekonomik getiri de kazandırmış oluyoruz. Bu sayede gençlerimiz toplum içindeki yerlerini biliyor, becerileri gelişiyor, özgüven kazanıyor ve ekonomik getirileri oluyor. Projelerimizde bu değerlere yer vermeyi çok önemli buluyoruz. Üstelik istihdam edilen gençlerimizin sayısı arttıkça biz de çok mutlu oluyoruz. EOSB’de yer alan atölyemizi birlikte hayata geçirdiğimiz EOSB Başkanı Sayın Nadir Küpeli’ye ve bu projede bizlere destek olan fabrikalara da teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güzel çalışmanın, diğer OSB yönetimlerine de örnek olmasını diliyorum” diye konuştu.