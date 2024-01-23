Kayseri Büyükşehir’den deprem ve hasar tespit eğitimi

KAYSERİ/EKONOMİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ODTÜ ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kayseri Temsilciliği Deprem Mühendisliğinde Temel Kavramlar, BA Yapıların Deprem Davranışı, Hızlı Tarama Yöntemleri ve Hasar Tespiti Eğitimi başladı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda başlayan eğitim programını, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve milletvekilleri Ayşe Böhürler ve Şaban Çopuroğlu da ziyaret ederek, katılımcılara çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Eğitime, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi akademisyenleri ve mühendisler katıldı. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da depreme karşı tedbirin arttırılması gerektiğine vurgu yaptı. Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın, eğitim kapsamında inşaat mühendislerine deprem hatırlatma eğitimi ve hasar tespit eğitimi yaptıklarını ifade etti. 19-20 Ocak 2024 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşecek olan ücretsiz eğitimin sonunda katılımcılara ‘Eğitim Sertifikası’ düzenlenecek.