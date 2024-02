Kayseri Lojistik Merkezi’nin yeri ve projesi hazır

Takip Et

HİLAL SÖNMEZ/ KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, yeni dönem için hazırladıkları ulaşımdan tarıma, sağlıktan spora kadar yenilikçi, insan ve sağlık odaklı, yeni projelerini EKONOMİ Gazetesi’ne anlattı. Kartal Kavşağı’ndan Erkilet Tramvay Hattı’na, Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’nden Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı’na, Gençlik Oyunları’ndan OSB-Erenköy Bulvarı Yeni Yol projesine, Deprem ve Afet Eğitim Merkezi’nden Lojistik Merkezi’ne, Kurutma, Yakma Tesisi’nden Yağmur Suyu Hasadı’na, Alzheimer Merkezi’nden Spor Köyü’ne, Karavan Park’tan Bilişim Akademisi’ne kadar projelerini 14 başlıkta açıkladı.

Yeni dönemde de yapacakları yatırımlar ve hayata geçirecekleri projelerle şehri kalkındıracaklarını aktaran Başkan Büyükkılıç, havaalanı yeni terminal binasının yakın zamanda hizmete sunulacağını belirtti. Kayseri’ye yakışacak yeni projelerin ustalık dönemi eserleri olacağını söyleyen Büyükkılıç, “Mimarsinan’ın torunlarıyız, çıraklık, kalfalık, ustalık dönemi, birlik, beraberlik içerisinde Kayseri’mize yakışacak projelerle ustalık dönemimizi yaşatmaya çalışacağız. Sırf 153 tane 2023 yılında yaptığımız büyük proje var. 150 proje diye çıktığımız yolda 418 projeyi hayata geçirdik” dedi.

Büyükşehir belediyesi olarak merkez ve taşra ayırmadan Kayseri’nin her yerine yatırım ve hizmet götürdüklerini aktaran Büyükkılıç, “Amacımız insanların doğduğu yerde üretmesini sağlamak, istihdama vesile olmak. Özellikle pandemi ve deprem sonrası buna çok daha fazla ihtiyaç olduğunu hep beraber gözlemledik. Özendirmek hizmet ile olur, üretene destek ile olur, merkezimizde neler var ise onları da hayata geçirmekle olur. Merkeziyle taşrasıyla ilçelerimizin tamamında Kayseri Büyükşehir Belediyemizin kontrolünde olan tam 32 tane havuz var. Bizim için önemli kriterler bunlar, gençler istiyor. Sırf ilçenin birinde 47 tane halı saha var, bunlar isteniyor. Kayseri’yi kütüphaneler şehri yapacağız dedik, gerek merkezimizde gerek taşramızda kütüphanelerle donattık. Artık hizmeti ayağa götürme anlayışı içerisinde semt kütüphaneleri yapıyoruz” diye konuştu.

“Yatırıma en çok pay ayıran büyükşehir belediyesiyiz”

Büyükşehir Belediyesi’nin ortağı olduğu KCETAŞ, Kayserigaz ve Büyükşehir’in kuruluşu KASKİ gibi altyapı kuruluşlarının öneminden de söz eden Büyükkılıç, “Yatırımdan yatırıma koşan bir anlayışın sahibiyiz. Hayatı kolaylaştırıyor, bürokratik engelleri kaldırıyor ve hizmetin kalitesini arttırarak bu şehre yakışan hizmetleri her aşamada, her bölgeye ulaştırmaya çalışıyoruz. 30 Büyükşehir içerisinde yatırıma en çok pay ayıran Kayseri Büyükşehir Belediyesi üst üste, yıllara yayılmak üzere birinci oldu. Biz eser ve hizmet siyasetini öngören bir anlayışın sahibiyiz. Sadece yapılaşma bağlamında bir belediyecilikten öte çağın gereğine uygun belediyecilik hizmetleri sunuyoruz. Bu açıdan da tarımda, hayvancılıkta, kültürel, sportif, turizm, eğitim, sağlık, gastronomi alanında her alanda çalışıyoruz. Organize sanayilerimizle, odalarımızla, sivil toplum teşkilatlarımızla, kurum ve kuruluşlarımızla dayanışma içerisinde neler yapabiliriz konusunda kafa yoruyoruz. Halkımızın içindeyiz. Kayseri ticaret şehri, esnaf şehri. Üreten, yük olmayan, yük çeken bir şehir” ifadelerini kullandı.

Kartal Kavşağı Projesi Hazır

Günde 85 bin aracın geçtiği, pik saatlerde saatte zaman zaman 8 bin 500 aracın geçiş yaptığı Kartal Kavşağı’nda yeni projenin hayata geçirileceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Kartal Kavşağı’nın kısa sürede hayata geçmesini sağlayacağız. Kartal Kavşağı’mızla birlikte üniversitemizin önündeki kavşakla devam edeceğiz çalışmaya. Tacettin Bulvarı kısmına gelen kavşak ve aynı zamanda Hisarcık tarafından inen kavşak şeklinde toplam 4 kavşak hayata geçmiş olacak” dedi.

Yeni tramvay hattı geliyor

Büyükkılıç, yeni tramvay hattı olan Erkilet Tramvay Hattı projesiyle ilgili bilgileri de paylaşarak, “Tramvay hatlarımızla ilgili hatırlanacağı üzere Belsin bölgesinden Kumsmall’a giden hattımızı, aynı şekilde Talas Mevlana Mahallemizdeki hattımızı hayata geçirmiştik. Bunun yanında 11 tramvay aracını da filomuza katmış toplamda 80 araca ulaşmış oldu. Şu anda Erkilet Bulvarı’na gelen ve oradan bir hat havaalanına ayrıca emniyet binamızın önünden, 4 kilometre Cumhuriyet Meydanı’nın altından sonrasında da Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin orada yüzeye çıkan ve Hulusi Akar Paşamızın ismini taşıyan Bulvardan İlim Yayma Cemiyeti’nin orada bir ring oluşturacak şekilde bir çalışmayı da Bakanlık Altyapı Genel Müdürlüğü’ne onay için projemizi sunduk” diye konuştu.

Seracılık Mükemmeliyet Merkezi

Seracılık yapacak vatandaşa ücretsiz destek vermek adına yeni bir projeyi hayata geçireceklerini anlatan Büyükkılıç, “Seracılık Mükemmeliyet Merkezi diye bir projemiz var. Malum seracılıkla ilgili bir çalışma yapıyoruz Organize Sanayi bağlamında ihtisas organize. Ama diyoruz ki buradaki üreticilerimizi yalnız bırakmayalım. Yardımcı olma adına gerekli çalışmalarımızı yapmak suretiyle uzman kurum ve kuruluşlardan da destek alarak, orada yetiştirilecek ürünlerin hem kalitesini hem standardını hem çeşitliliğini hem onlarla zirai mücadele bağlamında yapılacak çalışmaları en güzel şekliyle ücretsiz destek vermek adına böyle bir hizmet sunacağımızı paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Akıllı Şehir Daire Başkanlığı kurulacak

Büyükkılıç, Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı’nı da hayata geçireceklerini söyledi. Tüm kurum ve kuruluşları paydaş olarak görüp, üniversitelerin, odaların ve belediyenin kendi kuruluşları dâhil bir daire başkanlığı altında birleştirlip, mobil uygulamalarla, tek kart uygulamasıyla, bilim festivalleri, teknoloji takım yarışmaları, farklı hizmetlere özel mobil uygulamalar ile yaşamın her alanında hayatı kolaylaştırıp, verimliliği artıracaklarını kaydetti.

Gençleri dijital zehirden uzaklaştıracak projeler yapılacak

Genç dostu anlayışın yeni dönemde de süreceğini vurgulayan Büyükkılıç, “Gençlik oyunları yapacağız, gençleri çok önemsiyoruz, 5 üniversitesi, 75 bin üniversite öğrencisi, 325 bin ortaöğretim öğrencisi olan bu şehirde, gençleri dijital zehirlenmelerden uzak, geleceğe yönelik olarak, özgüven içerisinde, sosyal zenginlik sağlayarak onlara fırsat verme adına gerekli çalışmaları yapacağız. Yarışmalar, değişik sergiler, şenlikler gibi istekleri doğrultusunda zenginlik katacağız” ifadelerini kullandı

OSB-Erenköy Bulvarı’na yeni yol

Büyükkılıç, OSB-Erenköy Bulvarı Yeni Yol projesini de hayata geçireceklerini belirterek, “Organize Sanayimize alternatif bir yol bağlayacağız. Kartal Kavşağı’nın yükünü hafifletmek için 4,2 kilometrelik yol ağı oluşturmak suretiyle, bunun büyük oranda bir kısmını açtık. Erciyes’e giden Hisarcık yolu üzerindeki kısmını da açmak suretiyle, 15 Temmuz Bulvarı’na, oradan da Organize Sanayi Bölgemize bağlayarak, ana arter oluşturacağız. Sadece bu değil, 20 ana arter ve değişik yollar söz konusu” açıklamasında bulundu.

DDY Lojistik Merkezi’nin yeri ve projesi hazır

Projelerden en önemlisi olan ve ticaret dünyasının da heyecanla beklediği Lojistik Merkezi projesinin de hazır olduğunu ifade eden Büyükkılıç, “En önemli projelerimizden biri Lojistik Merkezi. Yeri ve projesi hazır. Uluslararası ulaşım, lastik tekerlekli her aracı ilgilendiren, şehrimize ekonomik olarak katkı sağlayacak olan hizmetimizi hayata geçireceğiz. Ticari alanlar, Kafe, Restoran, Mescid gibi Sosyal Tesisler, Kiralanabilir alanlar, Geçici Depolama Alanları, Antrepo, Gümrük antreposu, Supalan, Serbest depo alanları, Serbest Kamyon ve Tır Parkı, Makine Ekipman Garajı gibi değişik vasıfları içeren fonksiyonlarla bunu Kayseri Büyükşehir Belediyesi üstlenecek, işin dinamo kısmı biz olacağız, hep beraber yük çekeceğiz, hizmet odaklı şehrimize yakışır bir projeyi hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Kurutma-Yakma Tesisi Projesi

Büyükkılıç, Çevreci Belediye ve Sıfır Atık vizyonundan yola çıkarak geçici depolama sorunu ortadan kaldırmak üzere kurutma yakma tesisi planlandığını belirterek, “KASKİ’mizin yaptığı güzel çalışmalar var, en önemlilerinden birisi ikinci bir arıtma tesisi, bunun yanında kurutup, oradaki arıtma ile ilgili çamuru yakarak hem enerji elde etme hem de sıfır atık mantığı içerisinde çevre kirliliğini önleme yönünde projeyi hayata geçiriyoruz. Suyu tasarruflu kullanalım diyoruz. Erciyes’imizin suyu 200 metre derinlikten çıkarılıyor, depolara basılıyor, dağıtılıyor. Bu çıkartma işi elektrikle oluyor, KASKİ’mizi GES projesi ile zenginleşmesini sağlıyoruz. Ulaşımda da RES projesi ile Türkiye’de belediyeler bağlamında rüzgâr enerjisini hayata geçiren belediye olacağız. Kaynağımız, yerimiz, projemiz hazır” diye konuştu. Büyükkılıç, Yağmur Suyu Hasadı konusunda da basit bir yöntemle değişiklik yaparak yeni bir projeyi hayata geçireceklerini, yağmur sularının kanalizasyonuna gitmemesini, şehre katkı sağlamasını amaçladıklarını belirtti.

Alzheimer Merkezi

Nöroloji uzmanı bir doktor başkan olarak sağlık alanındaki yatırımlara bir yenisini ekleyeceklerini söyleyen Büyükkılıç, “Bir hekimim, nöroloji uzmanıyım. Şehrim için, insanlık için önemli bir alan, yakınları Alzheimer olanlar bunun ne anlama geldiğini çok iyi bilir. Sosyal sorun olarak karşımıza çıkan, bu tablo ile yaşayan insan, yaşamanın farkında olmadığı gibi, ona hizmet eden için de sosyal yönüyle hayatı zindan olur, bunun farkındayız. Yapacağımız önemli ve anlamlı proje ile Alzheimer konusunda gerekli çalışmalarımızı hayata geçireceğiz. Hem sosyal yönünü hem bu hastalığa yakalanan hemşehrilerimizin hayat kalitesini iyileştirme yönünde çalışma yapacağız” şeklinde konuştu.

Spor Köyü ve Karavan Park

Kayseri’nin 2024 Avrupa Spor Şehri unvanına kavuştuğunu hatırlatan Büyükkılıç, “Bunu destekleyecek çalışmalar var, kalıcı olmasını sağlamamız lazım. Projemiz hazır, yerimiz hazır, şehrimizin batısında bir Spor Köyü oluşturuyoruz. Değişik etkinlik alanıyla gençlerimize fırsat veriyoruz” dedi. Büyükkılıç, turizmi çeşitlendirdiklerini, şehre katkı sağlayacak olan hem Erciyes Dağı’nda hem de Sarımsaklı Bölgesi’nde iki alanda Karavan Park’ı hayata geçireceklerini ifade etti.

Bilişim Akademisi Projesi

Büyükkılıç, ücretsiz Bilişim Akademisi projesini de gençlere ücretsiz sunacakları müjdesini vererek, “Bilişim ile ilgili şehrimizi zenginleştirmek adına Bilişim Akademisi, 2 sene sürecek olan, ortaokul ve lise öğrencilerini sınavla alacağımız, üniversitelerimizle işbirliği yapmak suretiyle gençlerimize fırsat vereceğimiz ücretsiz bir projemiz olacak” ifadelerini kullandı.

5 yılda pek çok proje hayata geçirildi

Memduh Büyükkılıç, görevde olduğu 5 yılda gastronomiden turizme, sağlıktan eğitime ve spordan ulaşıma kadar birçok yatırım ve hizmeti de hayata geçirdi. Kayseri’nin 16 ilçesini 456 kez ziyaret etti. Fen İşleri Daire Başkanlığı ile 16 ilçeye 3 milyar 300 milyon 765 bin TL’LİK yatırım yapıldı. Merkez ve ilçelere 1 milyon tonu aşkın asfalt serildi. Kırsala 2 milyar TL’LİK hizmet götürüldü. Tarım ve hayvancılığa yaklaşık 500 milyon TL’lik yatırım yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin en büyük altyapı kuruluşu olan Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından toplam 3 milyar 19 milyon TL’lik yatırım gerçekleşti. 16 ilçenin tamamıma doğalgaz götürülmesi ile ilgili çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Türkiye’nin en büyük millet bahçesi hizmete girdi. Millet Bahçesi içerisinde bulunan toplam yatırım maliyeti 75 milyon TL olan ve 7'den 70'e tüm sporseverlere hizmet verecek Sosyal Yaşam Merkezi ve Spor Tesisleri’ni kente kazandırdı. Toplam 125 milyon TL’lik 3 ayrı sosyal yaşam merkezi projesi hayata geçirilmeye hazırlanıyor. Yerli üretim ve yüzde 100 elektrikli, 18 metre uzunluğu ve 144 yolcu taşıma kapasitesine sahip 15 adet yeni otobüs ulaşım filosuna katıldı. Talas Mevlana-Cumhuriyet Meydanı Tramvay Hattı hizmete açıldı.