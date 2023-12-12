ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, TMMOB Mimarlar Odası Ankara, Antalya ve Eskişehir şubelerinin iş birliğiyle Eskişehir’de düzenlenen etkinlikte; değişen dünya, çevre ve yaşam koşullarına uyum sağlamak üzere yapı sektörünün önde gelen firmalarının geliştirdikleri ürünler teknik sunumlarla aktarıldı.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden üniversite, kamu kurum ve kuruluşlarından katılımcıların bildirilerini sunduğu kongrenin kapanış oturumundaki söyleşide söz alan Yılmaz Büyükerşen, “Yapılı çevremizi geleceğe taşımakta biz yöneticiler başta olmak üzere merkezi ve yerel yönetimlere, kente kalemi değen mimar, mühendis ve şehir plancılarına, yolumuzu aydınlatan akademisyenlere, bayrağı devralacak genç kardeşlerimize elbette büyük işler düşüyor. Ama inanıyorum ki aklın ve bilimin ışığında, ortak akılla kentlerimizi yarınlara en güzel şekilde hazırlayacağız” diye konuştu.

“Hayallerinizden asla vazgeçmeyin”

Porsuk Çayı’nın geçmişte yaşadığı kirliliğin ardından ıslah projesi kapsamında yapılan çalışmaları anlatan Yılmaz Büyükerşen, “Asla hayallerinizden, ideallerinizden vazgeçmeyin. Sürekli yenilikten yana olup tüm hayatınızı buna göre şekillendirin. Unutmayın, hepimiz hayat boyu borçluyuz” dedi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Tezcan Karakuş Candan da, kongrenin bilimsel boyutunun yerel yönetimlere yol göstereceğini vurguladı. Karakuş, şöyle konuştu: “Buradaki bilgiler hepimizin geleceği açısından çok önemli. Yerel yönetim politikalarının en önemli noktası, kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve kendi kaynağını yaratmaktır. Kentsel yaşam kalitesinin artması ve bireylerin aidiyet duygusunun yükselmesi konusunda Eskişehir önemli bir örnektir.”