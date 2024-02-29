‘Kentsel dönüşümde ileri görüşlü bir yaklaşım benimsenmeli’

ADANA/EKONOMİ

Akıllı şehir yaklaşımını güçlendirmek ve yaygınlaştırmak için 42 yıldır bilişimin gücünü kullandıklarını vurgulayan SAMPAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Karakaya, "Akıllı kentsel dönüşüm projeleri ve daha da önemlisi bu projelerin gerçekleştirilmesi şehirlerimizin geleceğini etkileyen en önemli etkendir” dedi. SAMPAŞ olarak kentleri daha yaşanabilir hale getirmek amacıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyelere destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Karakaya, “Bu kritik dönemde sadece kentsel dönüşüm projeleri değil, aynı zamanda dijital ikiz teknolojileri de seçim gündeminin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Dijital ikiz konseptini de Türkiye genelindeki projelerine entegre ederek şehirlerin dijitalleşmesine katkı sağlamaya hazırız” diye konuştu.

Karakaya, Türkiye’de yaşanan doğal afetlere de değindiği açıklamasında şunları kaydetti:

“Türkiye yaklaşan yerel seçimlere hazırlanırken, akıllı şehir, bina ve madencilik projelerine öncelik verme zorunluluğu son derece kritik. Ülkemizin birçok kez yıkıcı doğal afetlere ve trajik can kayıplarına maruz kalması nedeniyle hem adayların hem de paydaşların kentsel dönüşüm konusunda ileri görüşlü bir yaklaşım benimsemeleri çok önemli diye düşünüyorum. SAMPAŞ Holding, akıllı projeler alanında yenilikçi çözümler ve uzmanlık sunarak bu çabada önemli bir rol oynamaya hazır. En son teknolojiler ve sürdürülebilir uygulamalar aracılığıyla, toplumsal yaşamda dayanıklılığı ve güvenliği artırmayı ve gelecekteki felaketlerin yarattığı riskleri azaltmayı hedefliyoruz. İlerleme ve refahımız adına, adayları yalnızca altyapıyı güçlendirmekle kalmayıp aynı zamanda yaşamları ve geçim kaynaklarını da koruyacak akıllı girişimlerin uygulanmasına öncelik vermeye çağırıyoruz. Gelin hep birlikte, dayanıklılık ve yeniliğin el ele vererek herkes için daha parlak yarınlar sağlayacak bir gelecek inşa edelim.”

Akıllı şehir pazarı 2 trilyon dolar

Akıllı şehir pazarının 2027'de tüm dünyada 2 trilyon doları geçmesi bekleniyor. Bunun içerisindeki dijital ikiz çalışmalarının ise 125 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. İngiltere'nin 2023’de aldığı bir kararla her kenti akıllı kent haline getirmek ve kentlerin dijital ikizini çıkartmak için ayırdığı bütçe 600 milyar poundun üzerinde.