Cumhur İttifakı Büyükşehir Adayı Kocaispir: Hedefimiz hızlı kalkınan bir Adana

ADANA/EKONOMİ

Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, ATB Meclis Başkanı Osman Bağış ve meclis üyelerinin katıldığı toplantıda projelerini anlattı.

Adana’da ortak akıl sorunu olduğunu, kentin hak ettiği yerin gerisinde kaldığını söyleyen Kocaispir, şöyle devam etti:

“Şehrimiz, bereketli toprakları, kara, deniz ve hava yolu ulaşım imkanları ve tükenmek bilmeyen bir enerjiyle çalışan insanıyla; bir üretim ve ticaret merkezidir. Biz yerel yöneticiler ve siyasetçiler, sizlerle müşterek bir hedefte buluşmaktayız. Hedefimiz üreten, büyüyen ve hızlı kalkınan bir Adana’dır. Bu hedef, zordur. Zoru başarmak için yola çıktık. Sizlerle omuz omuza vererek, daha sık bir araya gelerek tüm projelerimizi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. 31 Mart'ta yapılacak seçimi kazanarak sizleri 5 yıl temsil etmek, şehrimizi kalkındırmak, istihdam sağlamak ve üretimi en üst seviyeye taşımak için aday oldum. Amacımız adaleti, şeffaflığı ve dürüstlüğü hakim kılarak, hesap verebilir bir belediyeciliği yaşatmak istiyoruz. Adana’mızın çehresini değiştirmeye hazırız ve kararlıyız. Hepimiz için daha yaşanabilir estetik, modern bir kent için mücadele vereceğiz. Alt yapısından mimarisine, kültürel varlıkların korunmasına kadar her konuda var gücümüzle çalışacağız. Afetlere karşı güçlü ve bilinçli bir kent hedefliyor, bu konuda taviz asla vermeyeceğiz.”

"Nasıl bir yol izleyeceksiniz?"

ATB Başkanı Şahin Bilgiç de toplantıda yerel yönetim seçimlerinde adaylardan beklentilerini şöyle açıkladı: Şehir trafiğini nasıl rahatlatacaksınız? Yeşil alanların artırılması için projeleriniz var mı? Kent estetiğini ve mimarisini için ne düşünüyorsunuz? Altyapıdaki eksiklikleri nasıl tamamlayacaksınız? Afetlere karşı ne gibi önlemler alacaksınız? Toplu taşımaya önem verecek misiniz? Şehrin dengeli kalkınması için stratejiniz nedir? Sosyal-kültürel alanları geliştirmek için nasıl bir yol izleyeceksiniz? Bizlerin bu konulardaki önerileri ise; sürdürülebilir ulaşım sistemleri kurulması, yeşil alanları artırılarak yaşam kalitesinin yükseltilmesi, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkarak şehir kimliğini güçlendirilmesidir. Bunu başaran birçok Avrupa ve dünya ülkesi var. Farkındalık bu ülkelerde çok net sağlanmıştır. Güçlü altyapı ile su ve enerji kesintileri en aza indirebilirsiniz. Afet riskini azaltmak için acil durum eylem planları hazırlanmalı ve toplumu bilinçlendirmeyi sağlayın. Depreme dayanıklı yapılar oluşturulmasında taviz vermeyin.”