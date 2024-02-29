Kayseri iş dünyası lojistik eksiklerin giderilmesini bekliyor

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Dünyanın hassas bir süreçten geçtiğini ve ticarette alınan radikal kararlarla yeni bir ekosistem kurulmaya çalışıldığını belirten KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, “Yeşil ekonomiyi ve dijitalleşmeyi anlatmamalıyız. Şimdiden önlem almalı ve yatırım yapmalıyız. Bunu bir külfet olarak görmemeli, dünyaya uyum sağlamalıyız. Ülkemiz ekonomisine baktığımızda ise İş dünyası olarak finansmana erişim, piyasalardaki fiyat istikrarsızlığı gibi ekonomik sorunlarımız maalesef devam ediyor. En büyük beklentimiz, enflasyonun düşmesi için ekonomiden sorumlu üst düzey yetkililerin de dile getirdiği rasyonel zeminde gerekli yapısal reformların hızlıca yapılıp fiyat istikrarına kavuşmayı bekliyoruz. Sahip olduğumuz ticari, sanayi, tarım ve turizm potansiyeli açısından değerlendirildiğinde, ülke olarak içinde bulunduğumuz mevcut durumu daha fazlasıyla hak ediyoruz” dedi.

Yerelde başlayan kalkınma hareketinin ulusal düzeyde kalkınmaya önemli katkı sağlayacağını belirten Gülsoy, Kayseri iş dünyasının beklenti ve sorumlarına yönelik de açıklamalarda bulundu. Kayseri’nin projelerini şehrin en büyük meslek örgütü olarak takip etmeyi sürdürdüklerini aktaran Gülsoy, “En büyük sorunumuz olan Lojistik Merkez konusunda Büyükşehir Belediye Başkanımız geçen ay yine bu mecliste projesinin hazır olduğu müjdesini verdi. Lojistik Merkez dışında otoban bağlantı yolu, koyteyner raylı taşımacılık için de daha fazla gayret etmeliyiz. Atıl durumda olan mera vasfını yitirmiş arazilerin ekonomiye kazandırılması gerekiyor” diye konuştu. Lojistik olmadan ticaret olmaz diyen Gülsoy, Kayseri’nin ihracat rakamlarını da paylaştı. 2023 yılını 3 milyar 625 milyon dolar ihracat rakamıyla kapattıklarını hatırlatan Gülsoy, “2024 yılına güzel bir giriş yaparak ocak ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 2,98 artışla 287 milyon 565 bin dolarlık ihracat yaptık. Kayseri olarak İthalatımız ise Ocak ayında 87 milyon 987 bin dolar oldu. Geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 16,54 azaldı. 2024 yılı ekonomik daralmayla karşı karşıya kalacağımız bir yıl olacak” ifadelerini kullandı. Ömer Gülsoy’un konuşmasının ardından, Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu’da hayata geçirdikleri projeleri ve yeni dönemde yapmaya hazırlandıkları çalışmaları meclis üyeleri ile paylaştı.