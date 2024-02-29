‘Her şehir, girişimcilikte kendine özgü ekosistem kurmalı’

ADANA/EKONOMİ

Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED) Başkanı Esra Özden, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Yozgat Bozok Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen ‘Genç Fikirler Fabrikası İş Fikri Yarışması’nın final programına katıldı. Finaldeki panelde konuşan Özden, “İnovatif girişimcilikte olacağız. Yapay zekâ, savunma sanayi, oyun sektörü gibi yenilikçi alanlarla beraber her şehir rekabet üstünlüğü olan alanlarda yenilikçi girişimciler çıkarmalı. Bugün Yozgat’tayız. Bu şehir tarım ve hayvancılığın katma değer yaratan alanlarında yenilikçi girişimci çıkarmalı. Ekosistemin tüm paydaşları da bu girişimcilerin yanında olmalı” dedi.

İyi iş fikirlerinin Türkiye’de dünya ortalamasının üzerinde oranla yatırımcı bulduğunu anlatan Özden, “2023’te dünya genelinde ‘start-up’lara yatırım bir düşüş yaşanırken Türkiye’de bu sayı düşmüş ancak, erken aşama girişimlere yapılan yatırım oranı yükselmiş. Bu da Türkiye’nin bu alandaki yükselişinin bir göstergesi” diye konuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yayınladığı ‘Ulusal Teknoloji Girişimciliği Strateji Belgesi’nin 2025 yılına kadar Türkiye’nin 5 bin melek yatırımcıya ulaşmasını öngördüğünü hatırlatan Özden, “Melek yatırımcılarımızın tamamı elbette büyük şehirlerimizde yer almayacak. Anadolu şehirlerinde de yenilikçi girişimcilerimizin iş fikirlerine yatırım yapacak melek yatırımcılara ihtiyaç duyulacak. O yüzden başta kalkınma ajanslarımız olmak üzere girişimciliği geliştirecek paydaşlar yeni melek yatırımcıların ortaya çıkması için başta eğitim programları olmak üzere bu yöndeki faaliyetlerini artırmalı” yorumunu yaptı.

Yenilikçi girişimcilere 90 bin lira ödül

Moderatörlüğünü VUCA Leaders Kurucusu Nuri Murat Avcı’nın yaptığı Start -Up’lar İçin Fon’ başlıklı panelde GED Başkanı Esra Özden’in yanı sıra İnno Park Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Fatih Botsalı ve TR Angels Yönetim Kurulu Başkanı Serra Ulusoy konuştu.

Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi, Bozok Teknopark ve Sorgun İŞGEM’in de desteklediği etkinlikte ‘Genç Fikirler Fabrikası İş Fikri Yarışması’na katılan 35 girişimcinin iş fikirleri değerlendirildi. Nesibe Nur Şahin’in (Ahrika Teknoloji) birinci olduğu yarışmada Muhammet Aydoğdu (BLDC Sürücü) ikinci olurken Zafer Yıldırım (Evon Motors) üçüncü oldu. İlk 3’e giren girişimcilere toplam 90 bin TL ödül verildi.