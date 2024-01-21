'KOBİ’ler inovasyon tesislerimizden yararlanmalı'

Eray ŞEN/ADANA

Türkiye Gıda İnovasyon Platformu koordinatörlüğünde ve Çukurova Üniversitesi’nin katkılarıyla düzenlenen ‘Fermantasyon Teknolojileri ve Yenilikçi Fermente Ürünler Çalıştayı’ Adana’da yapıldı.

Çalıştayda konuşan Doç. Dr. Cesarettin Alaşalvar, Avrupa Birliği desteğiyle 2018 yılında yürürlüğe giren projenin Sinop’tan Hatay’a uzanan çizginin doğusunda kalan 43 ili kapsadığını söyledi. Proje alanındaki illerde milli gelirin Türkiye ortalamasının altında olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Alaşalvar, “Bu bölgede faaliyet gösteren KOBİ’lerin rekabet güçlerinin artırılmasına yönelik araştırma ve inovasyon tesisleri kurduk. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin öncülüğünde dört farklı lokasyonda yatırımlarımız mevcut. Gıda İnovasyon Merkezi Gebze’de kuruldu. Ayrıca Giresun’da gıda araştırma ve test sanayi merkezini hayata geçirdik. Burada pilot ölçekli fındık kurutma sistemimiz var. Gaziantep’te pilot ölçekli Antep fıstığı işleme tesisi kurduk. Şanlıurfa’da da gıda test sanayi laboratuvarımız var” bilgisini verdi.

Bütçesi 27 milyon Euro olan projenin haziran ayında Gebze’de yapılacak kapanış toplantısı ile tamamlanacağını aktaran Doç. Dr. Alaşalvar, kurdukları tesislerden yararlanılması çağrısında bulundu. Gıda ürünlerinin işlenip katma değerli hale getirilmesi gerektiğine dikkat çeken Alaşalvar, şöyle devam etti:

“Katma değer yaratamadığımız zaman ihracatta yeterli etkinliği gösteremiyoruz. Örnek olarak; Türkiye, dünyanın en büyük fındık üreticisi ancak ihracatı 1.5-2 milyar doları geçmiyor. Kapasite artırımına gidilirken, hep kırma ve kavurma yönünde artırım yapılıyor. İnovativ ürünleri yapmıyoruz. Türkiye’de üretilen fındığın yüzde 40’ını alıp işleyen global bir firmanın yıllık cirosu 10 milyar dolar. Yapılan yatırımların aktif bir şekilde kullanılmasını istiyoruz. Bu bağlamda TÜBİTAK Marmara Teknokent ile beraber işbirliği protokolü imzaladık ve TÜGİP Gıda Kuluçka Merkezini kurduk. Bu merkezde 40 yakın kuluçka firmasını konuşlandırıyor olacağız. Şu anda sekiz firma var. Bunlar Gıda İnovasyon Merkezi’nde yer alıyor. Vergi avantajları sağlanıyor, iş fikirlerini enstitüdeki araştırmacılarla bir araya gelip fikir alışverişinde bulunabiliyorlar. Kafasındaki fikri pilot tesise gidip üretim yapma imkanları olabiliyor. Bunun gibi bir çok avantajları var.”